Раздел: Культура
Известный актер рассказал о гомофобии Marvel
В Marvel все еще нет ЛГБТ-персонажа.
Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", упрекнул студию Marvel в гомофобии.
Он возмутился, что среди исполнителей ролей супергероев в фильмах нет представителей ЛГБТ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.
"Есть большая проблема с маскулинностью и гомосексуальностью, вроде как они не могут сосуществовать. Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?" - отметил актер.
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К Харингтону присоединились коллеги Эмили Хэмпшир, Тэнди Ньютон и режиссер Ксавьер Долан. Ньютон обратился к спортивному миру как к примеру позитивных изменений по отношению к ЛГБТ, которые происходят.
"Это меняется, но мы должны не отставать от этих изменений и продолжать настаивать на этом", - сказал Ньютон.
Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", упрекнул студию Marvel в гомофобии.
Он возмутился, что среди исполнителей ролей супергероев в фильмах нет представителей ЛГБТ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.
"Есть большая проблема с маскулинностью и гомосексуальностью, вроде как они не могут сосуществовать. Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?" - отметил актер.
Читайте также: Уэсли Снайпс может стать одним из героев кинокомиксов Marvel
К Харингтону присоединились коллеги Эмили Хэмпшир, Тэнди Ньютон и режиссер Ксавьер Долан. Ньютон обратился к спортивному миру как к примеру позитивных изменений по отношению к ЛГБТ, которые происходят.
"Это меняется, но мы должны не отставать от этих изменений и продолжать настаивать на этом", - сказал Ньютон.
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