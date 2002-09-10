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Раздел: Культура  
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Известный актер рассказал о гомофобии Marvel

Известный актер рассказал о гомофобии MarvelВ Marvel все еще нет ЛГБТ-персонажа.

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", упрекнул студию Marvel в гомофобии.

Он возмутился, что среди исполнителей ролей супергероев в фильмах нет представителей ЛГБТ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.

"Есть большая проблема с маскулинностью и гомосексуальностью, вроде как они не могут сосуществовать. Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?" - отметил актер.

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К Харингтону присоединились коллеги Эмили Хэмпшир, Тэнди Ньютон и режиссер Ксавьер Долан. Ньютон обратился к спортивному миру как к примеру позитивных изменений по отношению к ЛГБТ, которые происходят.

"Это меняется, но мы должны не отставать от этих изменений и продолжать настаивать на этом", - сказал Ньютон.
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 Теги: Marvel, ЛГБТ, актер

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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