» » Антину Мухарскому запретила видеться с детьми
Раздел: Культура  
0

Антину Мухарскому запретила видеться с детьми

Антину Мухарскому запретила видеться с детьми Развод Антина Мухарского и Снежаны Егоровой до сих пор одна из самых обсуждаемых тем в украинском шоу-бизнесе.

Украинский писатель Антин Мухарский поделился в социальных сетях, что ему в очередной раз запретила видеться с тремя несовершеннолетними детьми бывшая жена Снежана Егорова.

За помощью он обратился к народным депутатам Украины Павлу Петренко и Ирине Луценко. Соответствующее сообщение он оставил в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Сегодня поехал к детям с подарками, но они не открыли дверь. Сказали: "Мама запрещает нам с тобой видеться!". Вопрос к Павлу Петренко и Ирине Луценко: кто ответит за произвол матерей, запрещающим родителям видеться с собственными детьми? Уже четвертый год в ответ – тишина!", – эмоционально отреагировал на конфликт Антин Мухарский.

На фотографии, которую он прикрепил к сообщению, изображено обращения многодетного отца, написанное на кирпиче дома: "Дети, папа вас любит! И ждет встречи! Позвоните мне". Имена своих детей, которым Антин адресовал послание, он обвел в форме сердца.

Читайте также: Анджелина Джоли получила жесткий приговор суда по делу развода

В комментариях к публикации писатель отметил, что следует быть осторожным, так как его "блокируют если не ежемесячно, так на полгода".

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Антин Мухарский, дети

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
     22
     0

Похожие новости по теме

Анджелина Джоли получила жесткий приговор суда по делу развода Анджелина Джоли получила жесткий приговор суда по делу развода

Питт может видеться с детьми в удобное для себя время.

Популярная украинская телеведущая удивила новым образом Популярная украинская телеведущая удивила новым образом

Снежана Егорова, бывшая жена скандального украинского шоумена Антина Мухарского.

Официально: Снежана Егорова и Антин Мухарский больше не супруги Официально: Снежана Егорова и Антин Мухарский больше не супруги

Снежана требует выплаты алиментов от шоумена.

Антин Мухарский публично назвал себя «моральным уродом» Антин Мухарский публично назвал себя «моральным уродом»

Бывший супруг Снежаны Егоровой написал откровенное письмо, в котором разложил ситуацию, сложившуюся в его личной жизни, по полочкам.

Антин Мухарский не пустил жену и сына в квартиру Антин Мухарский не пустил жену и сына в квартиру

Жена шоумена Снежана написала об этом на своей странице в соцсети.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх