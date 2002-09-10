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Раздел: Культура  
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Канье Уэст хочет преподавать в университете

Канье Уэст хочет преподавать в университетеРэпер хочет податься в преподаватели.

Американский рэпер Канье Уэст решил заниматься не только музыкой и дизайном бренда Yeezy, но и вести курсы искусства в Чикагском университете искусств и в Американской академии искусства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Несмотря на его музыкальную кинокарьеру, развитие бренда одежды Yeezy и администрирования премией PornHub, Вест хочет податься в преподаватели.

Как сообщает издание i-D, в Школе Чикагского института искусств (SAIC), где бы хотел преподавать курсы, об этом ничего не знают. "Мы польщены тем, что мистер Уэст заинтересован в преподавании, но в настоящее время у него нет курсов в SAIC, и о подобных планах мы не знаем", – заявили представители Школы искусств.

По этому поводу в сети уже начали появляться мемы, где Канье Уэст в своем чудаковатом образе из последнего видеоклипа стоит перед студентами в университете.

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Что интересно, в этом же учебном заведении когда-то учился Уэст. Но из-за карьеры рэпера он бросил учебу в 20 лет. Несмотря на это в 2015 году Чикагский институт искусств присвоил Канье Уэсту степень почетного доктора искусств в 2015 году.

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 Теги: Канье Уэст, университет

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Вчера, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
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