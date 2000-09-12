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Макс Барских похвастался российской премией

Макс Барских похвастался российской премией Певец получил награду государства-агрессора.

Известный украинский исполнитель Макс Барских вчера, 10 сентября, стал "Человеком года" по версии мужского журнала "GQ" в Российской Федерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Об этом рассказал сам артист, опубликовав на своей странице в Инстаграм множество видео и фото.

Отметим, Барских был номинирован на премию "Человек года" в категории "Лучший музыкант".

"Спасибо всем вам, за то, что вы у меня есть! Я счастлив создавать для вас! "Музыкант года" по версии @gqrussia", - поблагодарил Барских российских слушателей. Сторонники украинского исполнителя поздравили его с победой, отметив, что поддерживали его и голосовали.

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"Макс, я счастлива что ты победил, это и наша победа, голосовала за Любимого певца, поэта, музыканта!!!! Ты вдохновляешь своей музыкой, творчеством, я за тебя голос свой отдам! И лайк поставлю непременно!!", "Обожаю этого музыканта!!! Дальнейших ему успехов!!!", "Достоин, умничка!!!!! Лучший, лучший, лучший!!!!", "Очень люблю ваши песни, спасибо большое за них, заслуженная награда! Вы лучший!!!", "Ох и молодец же! Вот видишь как мы фанаты любим тебя! Искренний и добрый в этом мире!", "Единственный человек ради которого стоило смотреть эту премию. Макс спасибо за классное выступление и конечно же поздравляем с победой, хотя ты достоин намного большего", - пишут восторженные подписчики Макса Барских.
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 Теги: Макс Барских, премия

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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