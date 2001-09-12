Раздел: Культура
Памела Андерсон рассталась с бойфрендом
Парнем знаменитости был молодой футболист.
Известная американская актриса Памела Андерсон и футболист французской сборной Адиль Рами расстались после обручения. Отмечается, что инициатором расставания была 51-летняя Андерсон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
По словам источника, Андерсон приняла решение о разрыве отношений с 32-летним футболистом после того, как провела неделю в компании с ним и с его двухлетними детьми -близнецами Зейном и Мади, и «это разбило ей сердце». Актриса ушла от возлюбленного, так как решила, что он мог бы больше времени посвящать своим сыновьям, если бы на пути не стояла она.
Близнецов французскому футболисту родила модель Сидони Бьемон. Рами разошелся с ней всего через несколько месяцев после рождения детей, но продолжал заботиться о них. По информации источника издания, живя с Андерсон, Рами с трудом выстраивал отношения с матерью своих детей. Источник также отметил, что актриса надеется, что Рами возобновит отношения с Бьемон ради детей.
Отметим, что Андерсон уже выехала из марсельского особняка спортсмена и обосновалась в Париже. Она подписала контракт на участие во французской версии шоу «Танцы со звездами» и в настоящий момент проводит интенсивные тренировки перед съемками.
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Отношения американской актрисы и французского футболиста начались летом прошлого года, и вплоть до расставания пара жила в доме Рами в Марселе. В июле 2018 года СМИ сообщили о помолвке возлюбленных.
Известная американская актриса Памела Андерсон и футболист французской сборной Адиль Рами расстались после обручения. Отмечается, что инициатором расставания была 51-летняя Андерсон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
По словам источника, Андерсон приняла решение о разрыве отношений с 32-летним футболистом после того, как провела неделю в компании с ним и с его двухлетними детьми -близнецами Зейном и Мади, и «это разбило ей сердце». Актриса ушла от возлюбленного, так как решила, что он мог бы больше времени посвящать своим сыновьям, если бы на пути не стояла она.
Близнецов французскому футболисту родила модель Сидони Бьемон. Рами разошелся с ней всего через несколько месяцев после рождения детей, но продолжал заботиться о них. По информации источника издания, живя с Андерсон, Рами с трудом выстраивал отношения с матерью своих детей. Источник также отметил, что актриса надеется, что Рами возобновит отношения с Бьемон ради детей.
Отметим, что Андерсон уже выехала из марсельского особняка спортсмена и обосновалась в Париже. Она подписала контракт на участие во французской версии шоу «Танцы со звездами» и в настоящий момент проводит интенсивные тренировки перед съемками.
Читайте также: Дима Билан рассказал о депрессии и других проблемах со здоровьем
Отношения американской актрисы и французского футболиста начались летом прошлого года, и вплоть до расставания пара жила в доме Рами в Марселе. В июле 2018 года СМИ сообщили о помолвке возлюбленных.
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