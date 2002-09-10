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Раздел: Культура  
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Павел Зибров показал свою семью

Павел Зибров показал свою семью Артист сфотографировался с женой и дочерью.

Поддержать Павла Зиброва в третьем эфире «Танцев со звездами» пришли его жена Марина и взрослая дочь Диана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

К сожалению, в третьем эфире из шоу выбыли Павел Зибров и его партнерша, однако в этот день рядом с ним были две самые важные женщины - его жена и дочь. Супруга артиста Марина и их уже взрослая дочка Диана пришли поддержать его, а он взамен посвятил им свой танец - страстное танго.

И хотя жюри не высоко оценили танцевальные способности Павла, для своих женщин он был лучшим!

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«Мене надихає моя любов - моя дружина Маринка. Ми не розлучаємось 25 років. Вона мене критикує, але не тому що вона влазить, а тому що вона живе моєю справою, нашою справою. І це є сім'я. Мариночко і Діаночко, без вас я б нічого не досяг. Цей танець я присвячую вам», - отметил артсит перед своим выступлением.

Павел Зибров показал свою семью
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 Теги: Павел Зибров, жена, дочь

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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