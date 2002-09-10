Раздел: Культура
Павел Зибров показал свою семью
Артист сфотографировался с женой и дочерью.
Поддержать Павла Зиброва в третьем эфире «Танцев со звездами» пришли его жена Марина и взрослая дочь Диана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
К сожалению, в третьем эфире из шоу выбыли Павел Зибров и его партнерша, однако в этот день рядом с ним были две самые важные женщины - его жена и дочь. Супруга артиста Марина и их уже взрослая дочка Диана пришли поддержать его, а он взамен посвятил им свой танец - страстное танго.
И хотя жюри не высоко оценили танцевальные способности Павла, для своих женщин он был лучшим!
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«Мене надихає моя любов - моя дружина Маринка. Ми не розлучаємось 25 років. Вона мене критикує, але не тому що вона влазить, а тому що вона живе моєю справою, нашою справою. І це є сім'я. Мариночко і Діаночко, без вас я б нічого не досяг. Цей танець я присвячую вам», - отметил артсит перед своим выступлением.
Поддержать Павла Зиброва в третьем эфире «Танцев со звездами» пришли его жена Марина и взрослая дочь Диана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
К сожалению, в третьем эфире из шоу выбыли Павел Зибров и его партнерша, однако в этот день рядом с ним были две самые важные женщины - его жена и дочь. Супруга артиста Марина и их уже взрослая дочка Диана пришли поддержать его, а он взамен посвятил им свой танец - страстное танго.
И хотя жюри не высоко оценили танцевальные способности Павла, для своих женщин он был лучшим!
Читайте также: Памела Андерсон рассталась с бойфрендом
«Мене надихає моя любов - моя дружина Маринка. Ми не розлучаємось 25 років. Вона мене критикує, але не тому що вона влазить, а тому що вона живе моєю справою, нашою справою. І це є сім'я. Мариночко і Діаночко, без вас я б нічого не досяг. Цей танець я присвячую вам», - отметил артсит перед своим выступлением.
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