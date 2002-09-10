Раздел: Культура
Леся Никитюк ответила на критику своих танцев
Ведущая записала видеообращение к Владу Яме.
Леся Никитюк бурно отреагировала на критику Влада Ямы в шоу "Танці з зірками 2018". Еще с первого эфира шоу "Танці з зірками 2018" Влад Яма критиковал танцы Леси Никитюк, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В третьем эфире шоу "Танці з зірками 2018" Влад Яма опять высказал замечания относительно ее движений. Судья посоветовал Лесе Никитюк закрывать колени во время движений. В ответ Леся Никитюк посоветовала Владу Яме закрыть рот.
После выступления Леся Никитюк прокомментировала ситуацию с Владом Ямой. Она считает, что он к ней несправедлив:
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"Я хочу сказати, що вислови Влада Ями на мою адресу вже третій ефір підряд були некоректними, тому що він чоловік, який довго танцює. А я на сцені третій грьобаний раз. І це не справедливо - до мене так висловлюватись".
Леся Никитюк бурно отреагировала на критику Влада Ямы в шоу "Танці з зірками 2018". Еще с первого эфира шоу "Танці з зірками 2018" Влад Яма критиковал танцы Леси Никитюк, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В третьем эфире шоу "Танці з зірками 2018" Влад Яма опять высказал замечания относительно ее движений. Судья посоветовал Лесе Никитюк закрывать колени во время движений. В ответ Леся Никитюк посоветовала Владу Яме закрыть рот.
После выступления Леся Никитюк прокомментировала ситуацию с Владом Ямой. Она считает, что он к ней несправедлив:
Читайте также: Павел Зибров показал свою семью
"Я хочу сказати, що вислови Влада Ями на мою адресу вже третій ефір підряд були некоректними, тому що він чоловік, який довго танцює. А я на сцені третій грьобаний раз. І це не справедливо - до мене так висловлюватись".
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