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Раздел: Культура  
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Знаменитую певицу заподозрили в беременности

Знаменитую певицу заподозрили в беременностиКристина Агилера одела «спальный мешок».

Пользователи сети подняли на смех странное одеяние американской певицы Кристины Агилеры, в котором звезда посетила Неделю моды в Нью-Йорке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

Снимки своих модных образов Агилера опубликовала в личном профиле в Instagram. На последнем фото певица одета в объемное пальто цвета металлик, принтованное красными сердцами. Под пальто она надела пикантное прозрачное платье тоже красного цвета. Образ дополняли красные туфли и яркий макияж.

Днями ранее образ знаменитости состоял из такого же большого пальто-пуховика черного цвета, которое она надела черным костюмом и красной обувью на каблуках.

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Некоторые подписчики начали сравнивать модный оver-size пуховик знаменитости со спасательным жилетом и спальным мешком, а некоторые подумали, что такими объемными вещами она пытается скрыть свою третью беременность.

Знаменитую певицу заподозрили в беременности
Знаменитую певицу заподозрили в беременности
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 Теги: Кристина Агилера, беременность

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Сегодня, 09:15 » Автор: Ирина Шевченко
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