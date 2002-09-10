Раздел: Культура
Знаменитую певицу заподозрили в беременности
Кристина Агилера одела «спальный мешок».
Пользователи сети подняли на смех странное одеяние американской певицы Кристины Агилеры, в котором звезда посетила Неделю моды в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Снимки своих модных образов Агилера опубликовала в личном профиле в Instagram. На последнем фото певица одета в объемное пальто цвета металлик, принтованное красными сердцами. Под пальто она надела пикантное прозрачное платье тоже красного цвета. Образ дополняли красные туфли и яркий макияж.
Днями ранее образ знаменитости состоял из такого же большого пальто-пуховика черного цвета, которое она надела черным костюмом и красной обувью на каблуках.
Читайте также: Известную украинскую певицу заподозрили в беременности
Некоторые подписчики начали сравнивать модный оver-size пуховик знаменитости со спасательным жилетом и спальным мешком, а некоторые подумали, что такими объемными вещами она пытается скрыть свою третью беременность.
Пользователи сети подняли на смех странное одеяние американской певицы Кристины Агилеры, в котором звезда посетила Неделю моды в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Снимки своих модных образов Агилера опубликовала в личном профиле в Instagram. На последнем фото певица одета в объемное пальто цвета металлик, принтованное красными сердцами. Под пальто она надела пикантное прозрачное платье тоже красного цвета. Образ дополняли красные туфли и яркий макияж.
Днями ранее образ знаменитости состоял из такого же большого пальто-пуховика черного цвета, которое она надела черным костюмом и красной обувью на каблуках.
Читайте также: Известную украинскую певицу заподозрили в беременности
Некоторые подписчики начали сравнивать модный оver-size пуховик знаменитости со спасательным жилетом и спальным мешком, а некоторые подумали, что такими объемными вещами она пытается скрыть свою третью беременность.
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