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Раздел: Культура  
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Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формами

Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формамиСанта Димопулос попрощалась с летом горячими снимками в бикини.

Жаркая Санта Димопулос просто обожает лето и солнце. А когда на улицах Киева появляется снег и холод, звезда радует себя теплыми курортами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Хотя, на календаре уже давно сентябрь, знаменитая красавица призналась, что только сейчас простилась с любимым сезоном и впустила в свое сердце осень.

Итоги лета Санта подвела невероятно соблазнительными и атмосферными снимками в цветастом бикини.

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Всегда грустно отпускать лето... Но насыщенная осень ждёт меня, - написала Санта Димопулос.

Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формами
Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формами


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 Теги: Санта Димопулос, в бикини

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Сегодня, 10:40 » Автор: Ирина Шевченко
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