Раздел: Культура
Известная украинская ведущая похвасталась подросшей дочерью
Оля Фреймут опубликовала философский пост о жизни в своем аккаунте в Instagram.
Ведущая шоу "Оля" Ольга Фреймут широко известна своим твердым характером и правильным поведением.
Кажется, эта женщина имеет свой взгляд на все происходящее в мире, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Не вызывает сомнений и высокий интеллектуальный уровень звезды. Но, впрочем, о своей образованности Ольга не дает забыть, публикуя множество философских постов на личнойстраничке.
В одном из последних постов женщина задумалась о жизни и тех шансах, которые она нам дает: "Щоранку, коли дивлюся у вікно, розумію , що життя дає новий шанс. Можливість прожити день у мільярді щасливих секунд : від поцілунку у заплутане після сну волоссячко дітей - до краплинки дощу на долоні, яка чомусь дісталася саме тобі".
К своим словам ведущая добавила уютный снимок со своей дочерью Златой. Дамы мило отдыхают в кафе: Злата погружена в свои дела, а Ольга нежно наблюдает за дочерью. Они выглядят умиротворенно и по-домашнему "тепло".
Ведущая шоу "Оля" Ольга Фреймут широко известна своим твердым характером и правильным поведением.
Кажется, эта женщина имеет свой взгляд на все происходящее в мире, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Не вызывает сомнений и высокий интеллектуальный уровень звезды. Но, впрочем, о своей образованности Ольга не дает забыть, публикуя множество философских постов на личнойстраничке.
В одном из последних постов женщина задумалась о жизни и тех шансах, которые она нам дает: "Щоранку, коли дивлюся у вікно, розумію , що життя дає новий шанс. Можливість прожити день у мільярді щасливих секунд : від поцілунку у заплутане після сну волоссячко дітей - до краплинки дощу на долоні, яка чомусь дісталася саме тобі".
К своим словам ведущая добавила уютный снимок со своей дочерью Златой. Дамы мило отдыхают в кафе: Злата погружена в свои дела, а Ольга нежно наблюдает за дочерью. Они выглядят умиротворенно и по-домашнему "тепло".
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