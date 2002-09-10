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Раздел: Культура  
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Известная украинская ведущая похвасталась подросшей дочерью

Известная украинская ведущая похвасталась подросшей дочерьюОля Фреймут опубликовала философский пост о жизни в своем аккаунте в Instagram.

Ведущая шоу "Оля" Ольга Фреймут широко известна своим твердым характером и правильным поведением.

Кажется, эта женщина имеет свой взгляд на все происходящее в мире, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Не вызывает сомнений и высокий интеллектуальный уровень звезды. Но, впрочем, о своей образованности Ольга не дает забыть, публикуя множество философских постов на личнойстраничке.

В одном из последних постов женщина задумалась о жизни и тех шансах, которые она нам дает: "Щоранку, коли дивлюся у вікно, розумію , що життя дає новий шанс. Можливість прожити день у мільярді щасливих секунд : від поцілунку у заплутане після сну волоссячко дітей - до краплинки дощу на долоні, яка чомусь дісталася саме тобі".

К своим словам ведущая добавила уютный снимок со своей дочерью Златой. Дамы мило отдыхают в кафе: Злата погружена в свои дела, а Ольга нежно наблюдает за дочерью. Они выглядят умиротворенно и по-домашнему "тепло".

Известная украинская ведущая похвасталась подросшей дочерью
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 Теги: Ольга Фреймут, дочь

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Сегодня, 13:57 » Автор: Ирина Шевченко
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