Раздел: Культура
Селена Гомес смутила фанатов, надев откровенное платье
Селена зажгла на Неделе моды в Нью-Йорке.
Как известно, Селена Гомес сотрудничает с топ-брендом Coach, поэтому она не могла пропустить презентацию их новой коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке.
Певица посетила модный показ и сама стала главной звездой вечера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Все внимание прессы было обращено не только на новые модели нарядов, но и на саму Селену, ведь девушка восхитила всех своим нарядом.
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В первом ряду перед подиумом Селена Гомес сидела в черно-золотистом платье с ошеломляюще короткой юбкой. Наряд оголил стройные ноги девушки, которые она подчеркнула туфлями на высоком каблуке. Дополняли образ идеальный конский хвост и макияж в светлых тонах.
Как известно, Селена Гомес сотрудничает с топ-брендом Coach, поэтому она не могла пропустить презентацию их новой коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке.
Певица посетила модный показ и сама стала главной звездой вечера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Все внимание прессы было обращено не только на новые модели нарядов, но и на саму Селену, ведь девушка восхитила всех своим нарядом.
Читайте также: Даша Астафьева смутила фанатов, надев чересчур короткое платье
В первом ряду перед подиумом Селена Гомес сидела в черно-золотистом платье с ошеломляюще короткой юбкой. Наряд оголил стройные ноги девушки, которые она подчеркнула туфлями на высоком каблуке. Дополняли образ идеальный конский хвост и макияж в светлых тонах.
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