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Раздел: Культура  
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Солистка "Время и Стекло" удивила образом дерзкой соблазнительницы

Солистка "Время и Стекло" удивила образом дерзкой соблазнительницыНадя Дорофеева заинтриговала поклонников новым снимком.

Несколько дней назад звезда стала лицом нового бренда Maybelline . Она снялась в рекламном ролике, в котором представила новую тушь.

А сегодня певица порадовала поклонников новым снимком, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Похоже, что скоро нам стоит ожидать ярких снимков, которые Надя сделала для "Vogue Ukraine".

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Девушка появится на страницах глянца в ярко-красном сексуальном платье, которое прекрасно подчеркивает ее великолепные формы. Роковой образ она дополнила большими серьгами-кругами.

Солистка "Время и Стекло" удивила образом дерзкой соблазнительницы
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Сегодня, 17:05 » Автор: Ирина Шевченко
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