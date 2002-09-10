Раздел: Культура
Солистка "Время и Стекло" удивила образом дерзкой соблазнительницы
Надя Дорофеева заинтриговала поклонников новым снимком.
Несколько дней назад звезда стала лицом нового бренда Maybelline . Она снялась в рекламном ролике, в котором представила новую тушь.
А сегодня певица порадовала поклонников новым снимком, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Похоже, что скоро нам стоит ожидать ярких снимков, которые Надя сделала для "Vogue Ukraine".
Читайте также: Мария Яремчук удивила дерзкой прической
Девушка появится на страницах глянца в ярко-красном сексуальном платье, которое прекрасно подчеркивает ее великолепные формы. Роковой образ она дополнила большими серьгами-кругами.
Несколько дней назад звезда стала лицом нового бренда Maybelline . Она снялась в рекламном ролике, в котором представила новую тушь.
А сегодня певица порадовала поклонников новым снимком, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Похоже, что скоро нам стоит ожидать ярких снимков, которые Надя сделала для "Vogue Ukraine".
Читайте также: Мария Яремчук удивила дерзкой прической
Девушка появится на страницах глянца в ярко-красном сексуальном платье, которое прекрасно подчеркивает ее великолепные формы. Роковой образ она дополнила большими серьгами-кругами.
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