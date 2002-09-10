Раздел: Культура
Наталья Могилевская неожиданно заговорила о семье
Свременные ценности молодых людей совершенно неправильные.
Певица Наталья Могилевская сделала неожиданное признание. Артистка рассказала, что хочет иметь семью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Наталья Могилевская в 43 года имеет не только замечательную карьеру, но и стройную фигуру, которой могут позавидовать многие женщины. В то же время личная жизнь артистки остается под завесой.
В сети появился редкий комментарий Натальи Могилевской, в котором она рассказала, что современные ценности молодых людей совершенно неправильные, потому что семья для них – это что-то временное.
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"Я считаю, что мир сошел с ума и диктует молодым девушкам те ценности, с которыми мы однажды рухнем в пропасть! Если бы мы были немного счастливыми людьми то и мужчины, и женщины понимали, что брак должен состояться один раз. Считаю, женщина должна быть целомудренной и всю свою женскую силу, энергию вложить в друга, мужа, и в рождение и воспитание детей. Это единственный правильный путь", – отметила Наталья Могилевская.
Певица Наталья Могилевская сделала неожиданное признание. Артистка рассказала, что хочет иметь семью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Наталья Могилевская в 43 года имеет не только замечательную карьеру, но и стройную фигуру, которой могут позавидовать многие женщины. В то же время личная жизнь артистки остается под завесой.
В сети появился редкий комментарий Натальи Могилевской, в котором она рассказала, что современные ценности молодых людей совершенно неправильные, потому что семья для них – это что-то временное.
Читайте также: Наталья Могилевская показала себя без косметики
"Я считаю, что мир сошел с ума и диктует молодым девушкам те ценности, с которыми мы однажды рухнем в пропасть! Если бы мы были немного счастливыми людьми то и мужчины, и женщины понимали, что брак должен состояться один раз. Считаю, женщина должна быть целомудренной и всю свою женскую силу, энергию вложить в друга, мужа, и в рождение и воспитание детей. Это единственный правильный путь", – отметила Наталья Могилевская.
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