Раздел: Культура
Селена Гомес с юмором отреагировала на критику
Стефано Габбана известен не только благодаря нарядам.
Певица Селена Гомес стала одной из "жертв" Стафано Габбаны. Однако на критику дизайнера звезда решила забавно отреагировать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Модельер Стефано Габбана известен не только благодаря нарядам, он создает для бренда Dolce & Gabbana, но и комментариями, которые звучат в адрес популярных звезд. Недавно дизайнер назвал свадебное платье блогера Кьяры Ферраньи "дешевым". Ранее "жертвой" Габбаны стала певица Селена Гомес – ее мужчина обозвал "страшной".
Читайте также: Располневшая Селена Гомес ответила на критику фигуры
Хотя инцидент произошел в июне 2018 года, артистка все же решила отреагировать на комментарий модельера. Селена Гомес стразами выложила на своей прическе слово "ugly", что в переводе означает "страшная". Таким образом она с юмором высмеяла слова Стефано Габбана.
Певица Селена Гомес стала одной из "жертв" Стафано Габбаны. Однако на критику дизайнера звезда решила забавно отреагировать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Модельер Стефано Габбана известен не только благодаря нарядам, он создает для бренда Dolce & Gabbana, но и комментариями, которые звучат в адрес популярных звезд. Недавно дизайнер назвал свадебное платье блогера Кьяры Ферраньи "дешевым". Ранее "жертвой" Габбаны стала певица Селена Гомес – ее мужчина обозвал "страшной".
Читайте также: Располневшая Селена Гомес ответила на критику фигуры
Хотя инцидент произошел в июне 2018 года, артистка все же решила отреагировать на комментарий модельера. Селена Гомес стразами выложила на своей прическе слово "ugly", что в переводе означает "страшная". Таким образом она с юмором высмеяла слова Стефано Габбана.
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