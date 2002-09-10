Раздел: Культура
Популярная украинская студия завершает съемки комедии
Комедию заканчивали снимать во Львове.
Студия «Квартал 95» провела завершающие съемки своего полнометражного фильма «Я, ты, он, она» во Львове. Видео о том, как жители Львова встретили съемочную группу, опубликовали на официальной странице «Квартал 95» в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Владимир Зеленский вместе со съемочной группой фильма «Я, ты, он, она» проехался по центральным улицам Львова на ярком зеленом велосипеде с коляской. Жители города, а также туристы, которым посчастливилось увидеть эту картину, пришли в неописуемый восторг. Они хлопали, кричали и всячески приветствовали участников съемочной группы.
«Спасибо, Львов, за такой горячий прием», - так подписано видео.
Пресс-служба студии «Квартал 95» сообщила, что во Львове будут отсняты ключевые сцены фильмы, а также сложная, с технологической точки зрения, сцена с велопробегом городов с участием всех главных героев.
Читайте также: Популярная украинская ведущая очаровала фанатов сказочным образом
В центре новой комедии - супружеская пара, переживающей кризис семейной жизни. Уже подав заявление на развод, когда влюбленные оказываются перед сложным выбором, судья дает им время на примирение, а также возможность наконец выполнить желания друг друга, которых раньше они боялись или стеснялись, находясь в браке.
«Союзы бывают разные, и не всегда отношения заканчиваются хеппи-эндом. Наша история о том, как можно попытаться спасти свою семью, когда, казалось бы, все варианты опробованы», - рассказал о новом фильме главный герой Владимир Зеленский.
Студия «Квартал 95» провела завершающие съемки своего полнометражного фильма «Я, ты, он, она» во Львове. Видео о том, как жители Львова встретили съемочную группу, опубликовали на официальной странице «Квартал 95» в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Владимир Зеленский вместе со съемочной группой фильма «Я, ты, он, она» проехался по центральным улицам Львова на ярком зеленом велосипеде с коляской. Жители города, а также туристы, которым посчастливилось увидеть эту картину, пришли в неописуемый восторг. Они хлопали, кричали и всячески приветствовали участников съемочной группы.
«Спасибо, Львов, за такой горячий прием», - так подписано видео.
Пресс-служба студии «Квартал 95» сообщила, что во Львове будут отсняты ключевые сцены фильмы, а также сложная, с технологической точки зрения, сцена с велопробегом городов с участием всех главных героев.
Читайте также: Популярная украинская ведущая очаровала фанатов сказочным образом
В центре новой комедии - супружеская пара, переживающей кризис семейной жизни. Уже подав заявление на развод, когда влюбленные оказываются перед сложным выбором, судья дает им время на примирение, а также возможность наконец выполнить желания друг друга, которых раньше они боялись или стеснялись, находясь в браке.
«Союзы бывают разные, и не всегда отношения заканчиваются хеппи-эндом. Наша история о том, как можно попытаться спасти свою семью, когда, казалось бы, все варианты опробованы», - рассказал о новом фильме главный герой Владимир Зеленский.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
358
0
Также советуем посмотреть
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
- Согласован проект строительства моста на линии разграничения, - ОБСЕ
- Медведчук – это «пазл»
Оставьте свой комментарий