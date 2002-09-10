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Раздел: Культура  
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Популярная украинская студия завершает съемки комедии

Популярная украинская студия завершает съемки комедииКомедию заканчивали снимать во Львове.

Студия «Квартал 95» провела завершающие съемки своего полнометражного фильма «Я, ты, он, она» во Львове. Видео о том, как жители Львова встретили съемочную группу, опубликовали на официальной странице «Квартал 95» в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Владимир Зеленский вместе со съемочной группой фильма «Я, ты, он, она» проехался по центральным улицам Львова на ярком зеленом велосипеде с коляской. Жители города, а также туристы, которым посчастливилось увидеть эту картину, пришли в неописуемый восторг. Они хлопали, кричали и всячески приветствовали участников съемочной группы.

«Спасибо, Львов, за такой горячий прием», - так подписано видео.

Пресс-служба студии «Квартал 95» сообщила, что во Львове будут отсняты ключевые сцены фильмы, а также сложная, с технологической точки зрения, сцена с велопробегом городов с участием всех главных героев.

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В центре новой комедии - супружеская пара, переживающей кризис семейной жизни. Уже подав заявление на развод, когда влюбленные оказываются перед сложным выбором, судья дает им время на примирение, а также возможность наконец выполнить желания друг друга, которых раньше они боялись или стеснялись, находясь в браке.

«Союзы бывают разные, и не всегда отношения заканчиваются хеппи-эндом. Наша история о том, как можно попытаться спасти свою семью, когда, казалось бы, все варианты опробованы», - рассказал о новом фильме главный герой Владимир Зеленский.
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 Теги: съемки, комедия, 95 квартал

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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