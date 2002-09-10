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Раздел: Культура  
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Умерла известная британская актриса

Умерла известная британская актрисаФенелла умерла на 91-м году жизни.

12 сентября умерла известная британская актриса Фенелла Филдинг скончалась.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"С грустью сообщаем, что Фенелла Филдинг умерла сегодня, во вторник 11 сентября. Ее смерть последовала после тяжелого инсульта, который она перенесла две недели назад. В течение этого времени она всегда выглядела спокойной и божественной", - сообщила представитель актрисы.

Фенелла Филдинг родилась 17 ноября 1927 года в Лондоне в еврейской семье. Ее отец приехал в Великобританию из Литвы, а мать из Румынии.

Впервые появилась на телеэкранах в 1952 году, когда она снялась на сцене в The Constant Lover. Всего сыграла более 50-ти ролей.

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Среди известных работ - фильмы "Мистер Питкин на эстраде", "Чтоб ты сдохла, дорогая", "Отель "Парадизо", сериалы "Мстители", "Заключенный", "Сумасшедшие приключения Робин Гуда", "Записки Пиквикского клуба" (версия 1985 года) и "Молокососы".
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 Теги: британская актриса, смерть

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Сегодня, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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