Раздел: Культура
Кит Харингтон раскритиковал студию Marvel за гомофобию
Кит Харингтон упрекнул создателей Marvel.
Звезда фэнтезийного сериала "Игра престолов" Кит Харингтон выразил свое возмущение знаменитой киностудии Marvel. Он недоволен тем, что актеры, играющие супергероев в фильмах, не являются геями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Британский киноактер заявил об этом в интервью Variety, которое он дал в рамках кинофестиваля TIFF-2018 в Торонто.
Кит Харингтон упрекнул создателей Marvel, что те не вводят в супергеройские ленты актеров-геев.
Существует огромная проблема, которая заключается в том, что мужество и гомосексуальность не могут идти бок о бок. Почему актеры, которые в реальной жизни геи не могут играть супергероев в фильмах Marvel? Когда это произойдет?,– заявил актер.
Читайте также: Звезда "Властелина колец" раскритиковал киноиндустрию за расизм и гомофобию
К слову, киностудия Marvel, созданная еще в 1939 году, считается одной из крупнейших компаний, которая специализируется на выпуске фильмов на основе комиксов. С 2009 года она также является дочерней компанией The Walt Disney Company. За всю историю существования компания Marvel создала огромное количество супергероев, среди которых самыми популярными являются Человек-Паук, Капитан Америка, Халк, Росомаха, Черная Пантера, Железный человек и многие другие.
Звезда фэнтезийного сериала "Игра престолов" Кит Харингтон выразил свое возмущение знаменитой киностудии Marvel. Он недоволен тем, что актеры, играющие супергероев в фильмах, не являются геями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Британский киноактер заявил об этом в интервью Variety, которое он дал в рамках кинофестиваля TIFF-2018 в Торонто.
Кит Харингтон упрекнул создателей Marvel, что те не вводят в супергеройские ленты актеров-геев.
Существует огромная проблема, которая заключается в том, что мужество и гомосексуальность не могут идти бок о бок. Почему актеры, которые в реальной жизни геи не могут играть супергероев в фильмах Marvel? Когда это произойдет?,– заявил актер.
Читайте также: Звезда "Властелина колец" раскритиковал киноиндустрию за расизм и гомофобию
К слову, киностудия Marvel, созданная еще в 1939 году, считается одной из крупнейших компаний, которая специализируется на выпуске фильмов на основе комиксов. С 2009 года она также является дочерней компанией The Walt Disney Company. За всю историю существования компания Marvel создала огромное количество супергероев, среди которых самыми популярными являются Человек-Паук, Капитан Америка, Халк, Росомаха, Черная Пантера, Железный человек и многие другие.
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