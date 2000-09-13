Раздел: Культура
Известный певец умер от сердечного приступа
Артист не дожил несколько дней до юбилея.
В ночь на 12 сентября в своем доме в Париже французский певец алжирского происхождения Рашид Таха ушел из жизни. До своего 60-летия он не дожил шесть дней. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Рашид Таха появился на свет в алжирском городе Оран и в возрасте десяти лет переехал с семьей во Францию. Он является основателем группы Carte de Séjour (фр. «Вид на жительство»).
Широкую популярность музыкальный коллектив приобрел в 1980-х благодаря гармоничному сочетанию алжирской культуры и англо-саксонского рока.
После ухода из группы в конце 1980-х Таха записал множество альбомов, за основу для которых брал комбинацию электронной и восточной музыки.
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Отметим, что последний сольный альбом артист выпустил в 2013 году.
В ночь на 12 сентября в своем доме в Париже французский певец алжирского происхождения Рашид Таха ушел из жизни. До своего 60-летия он не дожил шесть дней. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Рашид Таха появился на свет в алжирском городе Оран и в возрасте десяти лет переехал с семьей во Францию. Он является основателем группы Carte de Séjour (фр. «Вид на жительство»).
Широкую популярность музыкальный коллектив приобрел в 1980-х благодаря гармоничному сочетанию алжирской культуры и англо-саксонского рока.
После ухода из группы в конце 1980-х Таха записал множество альбомов, за основу для которых брал комбинацию электронной и восточной музыки.
Читайте также: В Британии умерла 90-летняя актриса
Отметим, что последний сольный альбом артист выпустил в 2013 году.
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