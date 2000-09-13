» » Известный певец умер от сердечного приступа
Раздел: Культура  
0

Известный певец умер от сердечного приступа

Известный певец умер от сердечного приступа Артист не дожил несколько дней до юбилея.

В ночь на 12 сентября в своем доме в Париже французский певец алжирского происхождения Рашид Таха ушел из жизни. До своего 60-летия он не дожил шесть дней. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Рашид Таха появился на свет в алжирском городе Оран и в возрасте десяти лет переехал с семьей во Францию. Он является основателем группы Carte de Séjour (фр. «Вид на жительство»).

Широкую популярность музыкальный коллектив приобрел в 1980-х благодаря гармоничному сочетанию алжирской культуры и англо-саксонского рока.

После ухода из группы в конце 1980-х Таха записал множество альбомов, за основу для которых брал комбинацию электронной и восточной музыки.

Читайте также: В Британии умерла 90-летняя актриса

Отметим, что последний сольный альбом артист выпустил в 2013 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Рашид Таха, смерть

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     293
     0

Похожие новости по теме

В Париже скончался легендарный французский артист В Париже скончался легендарный французский артист

В Париже в возрасте 82 лет умер поэт и композитор Пьер Бару.

В США скончался всемирно известный певец В США скончался всемирно известный певец

Умер канадский певец и поэт Леонард Коэн.

Ушел из жизни основатель и басист рок-группы YES Ушел из жизни основатель и басист рок-группы YES

В США умер один из основателей прог-рок-группы Yes Крис Сквайр.

Скончался солист группы «A`Studio» Скончался солист группы «A`Studio»

Певец Батырхан Шукенов умер от инфаркта.

Умер известный советский певец и музыкант Умер известный советский певец и музыкант

Причины смерти пока не уточняются.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх