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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк снялась в рекламной фотосессии

Ирина Шейк снялась в рекламной фотосессии 32-летняя Ирина Шейк стала лицом бренда The Kooples.

Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании осенне-зимней коллекции. Для бренда модель не только снялась в лукбуке, но и выступила в роли дизайнера и разработала одну из сумок. В Instagram бренда появляются все новые и новые снимки с Ириной. На одном из свежих кадров молодая мама демонстрирует безупречную фигуру в черном боди, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Черное боди и колготки в сеточку: Ирина Шейк чудо как хороша в новой рекламной кампании

Французская марка мужской и женской одежды и аксессуаров позиционирует себя как бренд для пар. Компанию Ирине составила и другая модель - Стелла Максвелл.

Ирина Шейк снялась в рекламной фотосессии
Ирина Шейк снялась в рекламной фотосессии
Ирина Шейк снялась в рекламной фотосессии


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К слову, мужскую линию представляет не менее популярный мужчина - певец Зейн Малик.

Ирина Шейк снялась в рекламной фотосессии
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 Теги: Ирина Шейк, фото

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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