Раздел: Культура
Ким Кардашьян рассказала, из-за чего она плачет каждый день
По словам знаменитости, пышные формы доставляют ей мучения.
Пышные формы - визитная карточка Ким Кардашьян. Но, как оказалось, знаменитость терпеть не может свой массивный тыл. На днях мама троих малышей дала понять, что мечтает о ягодицах поменьше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Многие знаменитые красотки мечтают о такой пятой точке, как у 37-летней Ким Кардашьян. Девушки готовы часами истязать себя в спортзале и даже ложатся под нож пластического хирурга, лишь бы добиться аппетитных форм, моду на которые задала звезда популярного реалити. Однако сама Ким не в восторге от своих слишком крупных ягодиц. Такое неожиданное заявление она сделала во время недавнего выпуска семейного шоу.
Началось все с неосторожного высказывания старшей из сестер Кардашьян. «Ким, когда ты садишься, твоя пятая точка кажется просто огромной», - будто невзначай произнесла Кортни, после чего услышала замечание от своей матери Крис. 62-летняя знаменитость посчитала, что слова могли оскорбить среднюю дочь, и была права.
Жена Канье Уэста призналась, что ей не нравятся ее крупные ягодицы. «Это мучение. Я плачу из-за них каждый день!» - посетовала Ким.
Читайте также: Ирина Шейк снялась в рекламной фотосессии
Заявление средней из сестер Кардашьян шокировало фанатов, ведь все прекрасно помнят, что именно сексуальные формы ее и прославили. К тому же на снимках Ким часто позирует со спины, демонстрируя крепкий тыл, над которым усиленно трудится в спортзале.
Пышные формы - визитная карточка Ким Кардашьян. Но, как оказалось, знаменитость терпеть не может свой массивный тыл. На днях мама троих малышей дала понять, что мечтает о ягодицах поменьше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Многие знаменитые красотки мечтают о такой пятой точке, как у 37-летней Ким Кардашьян. Девушки готовы часами истязать себя в спортзале и даже ложатся под нож пластического хирурга, лишь бы добиться аппетитных форм, моду на которые задала звезда популярного реалити. Однако сама Ким не в восторге от своих слишком крупных ягодиц. Такое неожиданное заявление она сделала во время недавнего выпуска семейного шоу.
Началось все с неосторожного высказывания старшей из сестер Кардашьян. «Ким, когда ты садишься, твоя пятая точка кажется просто огромной», - будто невзначай произнесла Кортни, после чего услышала замечание от своей матери Крис. 62-летняя знаменитость посчитала, что слова могли оскорбить среднюю дочь, и была права.
Жена Канье Уэста призналась, что ей не нравятся ее крупные ягодицы. «Это мучение. Я плачу из-за них каждый день!» - посетовала Ким.
Читайте также: Ирина Шейк снялась в рекламной фотосессии
Заявление средней из сестер Кардашьян шокировало фанатов, ведь все прекрасно помнят, что именно сексуальные формы ее и прославили. К тому же на снимках Ким часто позирует со спины, демонстрируя крепкий тыл, над которым усиленно трудится в спортзале.
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