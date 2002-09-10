Ким Кардашьян рассказала, из-за чего она плачет каждый день

По словам знаменитости, пышные формы доставляют ей мучения.



Пышные формы - визитная карточка Ким Кардашьян. Но, как оказалось, знаменитость терпеть не может свой массивный тыл. На днях мама троих малышей дала понять, что мечтает о ягодицах поменьше, сообщает



Многие знаменитые красотки мечтают о такой пятой точке, как у 37-летней Ким Кардашьян. Девушки готовы часами истязать себя в спортзале и даже ложатся под нож пластического хирурга, лишь бы добиться аппетитных форм, моду на которые задала звезда популярного реалити. Однако сама Ким не в восторге от своих слишком крупных ягодиц. Такое неожиданное заявление она сделала во время недавнего выпуска семейного шоу.



Началось все с неосторожного высказывания старшей из сестер Кардашьян. «Ким, когда ты садишься, твоя пятая точка кажется просто огромной», - будто невзначай произнесла Кортни, после чего услышала замечание от своей матери Крис. 62-летняя знаменитость посчитала, что слова могли оскорбить среднюю дочь, и была права.



Жена Канье Уэста призналась, что ей не нравятся ее крупные ягодицы. «Это мучение. Я плачу из-за них каждый день!» - посетовала Ким.



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Заявление средней из сестер Кардашьян шокировало фанатов, ведь все прекрасно помнят, что именно сексуальные формы ее и прославили. К тому же на снимках Ким часто позирует со спины, демонстрируя крепкий тыл, над которым усиленно трудится в спортзале. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пышные формы - визитная карточка Ким Кардашьян. Но, как оказалось, знаменитость терпеть не может свой массивный тыл. На днях мама троих малышей дала понять, что мечтает о ягодицах поменьше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream Многие знаменитые красотки мечтают о такой пятой точке, как у 37-летней Ким Кардашьян. Девушки готовы часами истязать себя в спортзале и даже ложатся под нож пластического хирурга, лишь бы добиться аппетитных форм, моду на которые задала звезда популярного реалити. Однако сама Ким не в восторге от своих слишком крупных ягодиц. Такое неожиданное заявление она сделала во время недавнего выпуска семейного шоу.Началось все с неосторожного высказывания старшей из сестер Кардашьян. «Ким, когда ты садишься, твоя пятая точка кажется просто огромной», - будто невзначай произнесла Кортни, после чего услышала замечание от своей матери Крис. 62-летняя знаменитость посчитала, что слова могли оскорбить среднюю дочь, и была права.Жена Канье Уэста призналась, что ей не нравятся ее крупные ягодицы. «Это мучение. Я плачу из-за них каждый день!» - посетовала Ким.Заявление средней из сестер Кардашьян шокировало фанатов, ведь все прекрасно помнят, что именно сексуальные формы ее и прославили. К тому же на снимках Ким часто позирует со спины, демонстрируя крепкий тыл, над которым усиленно трудится в спортзале.



