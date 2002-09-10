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Раздел: Культура  
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Канье Уэст попробует себя в новой профессии

Канье Уэст попробует себя в новой профессии Известный исполнитель хочет стать преподавателем.

Американский рэпер Канье Уэст решил заниматься не только музыкой и дизайном бренда Yeezy, но и вести курсы искусства в Чикагском университете искусств и в Американской академии искусства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Несмотря на его музыкальную кинокарьеру, развитие бренда одежды Yeezy и администрирования премией PornHub, Вест хочет податься в преподаватели.

Как сообщает издание i-D, в Школе Чикагского института искусств (SAIC), где бы хотел преподавать курсы, об этом ничего не знают. «Мы польщены тем, что мистер Уэст заинтересован в преподавании, но в настоящее время у него нет курсов в SAIC, и о подобных планах мы не знаем», – заявили представители Школы искусств.

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По этому поводу в сети уже начали появляться мемы, где Канье Уэст в своем чудаковатом образе из последнего видеоклипа стоит перед студентами в университете.
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 Теги: Канье Уэст, преподавание

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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