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Раздел: Культура  
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Украинская певица похвасталась подросшими дочерьми

Украинская певица похвасталась подросшими дочерьмиПоклонники с восторгом восприняли семейное фото Горбачевой.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин - одна из самых крепких пар украинского шоу бизнеса.

Конечно, в романтической истории супругов были и ссоры, и громкие расставания, однако сейчас они вместе и, судя по всему, очень счастливы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.

Но если раньше и Ольга, и Юрий были готовы делиться своим личным и сокровенным с общественность, то сейчас они предпочитают оберегать семейное счастье от посторонних глаз. Именно поэтому звезды редко появляются вместе на публике и не публикуют много семейных фото в Instagram, лишь изредка радуя поклонников кадрами личного характера.

Так, на днях Горбачева разместила в микроблоге фото, на котором запечатлена с любимым супругом Юрием Никитиным и дочерьми: Полиной и Серафимой.

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"Моя сила", - подписала кадр Горбачева.

Украинская певица похвасталась подросшими дочерьми
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 Теги: Ольга Горбачева, семья

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Сегодня, 18:02 » Автор: Ирина Шевченко
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