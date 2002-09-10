Раздел: Культура
Украинская певица похвасталась подросшими дочерьми
Поклонники с восторгом восприняли семейное фото Горбачевой.
Ольга Горбачева и Юрий Никитин - одна из самых крепких пар украинского шоу бизнеса.
Конечно, в романтической истории супругов были и ссоры, и громкие расставания, однако сейчас они вместе и, судя по всему, очень счастливы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
Но если раньше и Ольга, и Юрий были готовы делиться своим личным и сокровенным с общественность, то сейчас они предпочитают оберегать семейное счастье от посторонних глаз. Именно поэтому звезды редко появляются вместе на публике и не публикуют много семейных фото в Instagram, лишь изредка радуя поклонников кадрами личного характера.
Так, на днях Горбачева разместила в микроблоге фото, на котором запечатлена с любимым супругом Юрием Никитиным и дочерьми: Полиной и Серафимой.
Читайте также: Вера Брежнева похвасталась подросшими дочерьми
"Моя сила", - подписала кадр Горбачева.
Ольга Горбачева и Юрий Никитин - одна из самых крепких пар украинского шоу бизнеса.
Конечно, в романтической истории супругов были и ссоры, и громкие расставания, однако сейчас они вместе и, судя по всему, очень счастливы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
Но если раньше и Ольга, и Юрий были готовы делиться своим личным и сокровенным с общественность, то сейчас они предпочитают оберегать семейное счастье от посторонних глаз. Именно поэтому звезды редко появляются вместе на публике и не публикуют много семейных фото в Instagram, лишь изредка радуя поклонников кадрами личного характера.
Так, на днях Горбачева разместила в микроблоге фото, на котором запечатлена с любимым супругом Юрием Никитиным и дочерьми: Полиной и Серафимой.
Читайте также: Вера Брежнева похвасталась подросшими дочерьми
"Моя сила", - подписала кадр Горбачева.
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