Энрике Иглесиас откровенно рассказал о семейной жизни

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Звездная пара Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой вместе уже около пятнадцати лет, однако, узаконивать свои отношения влюбленные не спешат.

Знаменитый певец представил свою подругу родителям после 12 лет отношений. Певец Энрике Иглесиас не только не торопится жениться на Анне Курниковой, но также не стремиться знакомить ее со своим отцом. Хулио Иглесиас признался, что за все 12 лет так ни разу не встретился с избранницей сына.