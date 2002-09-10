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Раздел: Культура  
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Энрике Иглесиас откровенно рассказал о семейной жизни

Энрике Иглесиас откровенно рассказал о семейной жизни Певец впервые заговорил о свей жене Анне Курниковой.

Популярный певец Энрике Иглесиас после рождения двойняшек стал образцом идеального семьянина. Артист решил откровенно рассказать о своей супружеской жизни с российской экс-теннисисткой Анной Курниковой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Личную жизнь Энрике Иглесиас обсудил с журналистами телешоу Un Nuevo Día.

До этого Энрике Иглесиас не давал комментарии относительно супружеской жизни с экс-теннисисткой. Теперь же он заявил, что Анна – единственная женщина, с которой он захотел создать семью.

Она веселая, независимая и не боится трудностей. И если быть честным, до встречи с ней я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения. Раньше у меня было много разных девушек, но все это было несерьезно,– поделился Энрике Иглесиас.

Кроме этого, артист заговорил и об отцовстве. С появлением двойняшек Люси и Николаса певец изменил свой ритм жизни и начал больше проводить времени с семьей. В то же время блог Энрике Иглесиаса заполонили очаровательные кадры с 8-месячными детьми.

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"Мне нравится моя новая жизнь. Теперь, когда я работаю на студии и время подходит к 20:00, я спешу домой. Мне хочется скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день, меня не волнует больше ничего в этот момент. Теперь мне приходится постоянно искать новые способы для развлечения детей, потому что их улыбки делают меня самым счастливым человеком в мире. Это заряжает меня позитивом на весь день, я не перестаю улыбаться сам. Что может быть важнее этого?" – признался Энрике Иглесиас.

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 Теги: Энрике Иглесиас, жизнь

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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