Раздел: Культура
Энрике Иглесиас откровенно рассказал о семейной жизни
Певец впервые заговорил о свей жене Анне Курниковой.
Популярный певец Энрике Иглесиас после рождения двойняшек стал образцом идеального семьянина. Артист решил откровенно рассказать о своей супружеской жизни с российской экс-теннисисткой Анной Курниковой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Личную жизнь Энрике Иглесиас обсудил с журналистами телешоу Un Nuevo Día.
До этого Энрике Иглесиас не давал комментарии относительно супружеской жизни с экс-теннисисткой. Теперь же он заявил, что Анна – единственная женщина, с которой он захотел создать семью.
Она веселая, независимая и не боится трудностей. И если быть честным, до встречи с ней я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения. Раньше у меня было много разных девушек, но все это было несерьезно,– поделился Энрике Иглесиас.
Кроме этого, артист заговорил и об отцовстве. С появлением двойняшек Люси и Николаса певец изменил свой ритм жизни и начал больше проводить времени с семьей. В то же время блог Энрике Иглесиаса заполонили очаровательные кадры с 8-месячными детьми.
Читайте также: Энрике Иглесиас рассказал об отцовстве
"Мне нравится моя новая жизнь. Теперь, когда я работаю на студии и время подходит к 20:00, я спешу домой. Мне хочется скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день, меня не волнует больше ничего в этот момент. Теперь мне приходится постоянно искать новые способы для развлечения детей, потому что их улыбки делают меня самым счастливым человеком в мире. Это заряжает меня позитивом на весь день, я не перестаю улыбаться сам. Что может быть важнее этого?" – признался Энрике Иглесиас.
Популярный певец Энрике Иглесиас после рождения двойняшек стал образцом идеального семьянина. Артист решил откровенно рассказать о своей супружеской жизни с российской экс-теннисисткой Анной Курниковой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Личную жизнь Энрике Иглесиас обсудил с журналистами телешоу Un Nuevo Día.
До этого Энрике Иглесиас не давал комментарии относительно супружеской жизни с экс-теннисисткой. Теперь же он заявил, что Анна – единственная женщина, с которой он захотел создать семью.
Она веселая, независимая и не боится трудностей. И если быть честным, до встречи с ней я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения. Раньше у меня было много разных девушек, но все это было несерьезно,– поделился Энрике Иглесиас.
Кроме этого, артист заговорил и об отцовстве. С появлением двойняшек Люси и Николаса певец изменил свой ритм жизни и начал больше проводить времени с семьей. В то же время блог Энрике Иглесиаса заполонили очаровательные кадры с 8-месячными детьми.
Читайте также: Энрике Иглесиас рассказал об отцовстве
"Мне нравится моя новая жизнь. Теперь, когда я работаю на студии и время подходит к 20:00, я спешу домой. Мне хочется скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день, меня не волнует больше ничего в этот момент. Теперь мне приходится постоянно искать новые способы для развлечения детей, потому что их улыбки делают меня самым счастливым человеком в мире. Это заряжает меня позитивом на весь день, я не перестаю улыбаться сам. Что может быть важнее этого?" – признался Энрике Иглесиас.
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