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Раздел: Культура  
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Известная актриса рассказала о насилии

Известная актриса рассказала о насилииОтчим проявлял к падчерице неподдельный интерес.

Обладательница двух «Оскаров», американская актриса Салли Филд (Sally Field) сделала сенсационное признание.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

71-летняя американская актриса, обладательница двух статуэток премии «Оскар» Салли Филд впервые заговорила о полученный в детстве психологической травме. В интервью западному изданию одна из самых титулованных актрис рассказала о том, как стала жертвой сексуального насилия со стороны отчима.

По словам актрисы, ее мама развелась с родным отцом Салли в 1952 году, тогда девочке было всего шесть лет. Вскоре Маргарет Филд снова вышла замуж за Джока Махони. Так Салли стала жить в доме с отчимом, который проявлял к падчерице неподдельный интерес.

Мужчина начал «зазывать к себе в спальню» шестилетнюю девочку, которая из-за страха не могла дать отпор отчиму. Салли жила в насильником на протяжении восьми долгих лет, пока девочка не повзрослела. Когда ей исполнилось четырнадцать лет она смогла остановить Махони. До 2011 года актриса боялась признаться матери в поступках бывшего мужа, хотя они развелись аж в 1968, а умер он в 1989-м.

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Салли Филд не скрывает, что вся эта ситуация повлияла на становление ее длительных отношений с культовым голливудским актером Бертом Рейнольдсом, который был старше ее на 11 лет. Эту тему она подняла незадолго до выхода своих мемуаров и спустя совсем короткое время после смерти самого Рейнольдса.
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 Теги: насилие, Известная актриса

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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