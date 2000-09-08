Раздел: Культура
Светлана Тарабарова показала новорожденного малыша
Певица вместе с супругом Алексеем Бондарем назвали сына Иваном
Украинскую певицу Светлану Тарабарову, которая 9 сентября впервые стала мамой, уже выписали из роддома. Об этом сообщила ее подруга, известная телеведущая Соломия Витвицкая на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
С ее слов стало известно, что новорожденного сына Тарабарова назвала Иваном.
"Зустрічали Івана із щасливими батьками з полового! Зворушливі моменти, заплакана новоспечена матуся Світлана Тарабарова і бабуся. Щасливі усі ми! Хай буде Ваш синочок здоровеньким і дає поспати. Любимо!" – трогательно подписала снимки Соломия.
На фото также можно заметить еще одну близкую подругу семьи, певицу Наталку Карпу.
Читайте также: Светлана Тарабарова удивила новой прической
Отметим, что на первых опубликованных снимках в сети новоиспеченные родители и гости выглядят очень счастливыми.
Украинскую певицу Светлану Тарабарову, которая 9 сентября впервые стала мамой, уже выписали из роддома. Об этом сообщила ее подруга, известная телеведущая Соломия Витвицкая на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
С ее слов стало известно, что новорожденного сына Тарабарова назвала Иваном.
"Зустрічали Івана із щасливими батьками з полового! Зворушливі моменти, заплакана новоспечена матуся Світлана Тарабарова і бабуся. Щасливі усі ми! Хай буде Ваш синочок здоровеньким і дає поспати. Любимо!" – трогательно подписала снимки Соломия.
На фото также можно заметить еще одну близкую подругу семьи, певицу Наталку Карпу.
Читайте также: Светлана Тарабарова удивила новой прической
Отметим, что на первых опубликованных снимках в сети новоиспеченные родители и гости выглядят очень счастливыми.
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