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Раздел: Культура  
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Светлана Тарабарова показала новорожденного малыша

Светлана Тарабарова показала новорожденного малышаПевица вместе с супругом Алексеем Бондарем назвали сына Иваном

Украинскую певицу Светлану Тарабарову, которая 9 сентября впервые стала мамой, уже выписали из роддома. Об этом сообщила ее подруга, известная телеведущая Соломия Витвицкая на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

С ее слов стало известно, что новорожденного сына Тарабарова назвала Иваном.

"Зустрічали Івана із щасливими батьками з полового! Зворушливі моменти, заплакана новоспечена матуся Світлана Тарабарова і бабуся. Щасливі усі ми! Хай буде Ваш синочок здоровеньким і дає поспати. Любимо!" – трогательно подписала снимки Соломия.

На фото также можно заметить еще одну близкую подругу семьи, певицу Наталку Карпу.

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Отметим, что на первых опубликованных снимках в сети новоиспеченные родители и гости выглядят очень счастливыми.

Светлана Тарабарова показала новорожденного малыша
Светлана Тарабарова показала новорожденного малыша
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 Теги: Светлана Тарабарова, малыш

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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