Раздел: Культура
Виктория Бекхэм раскрыла свой секрет стройности
Виктория Бекхэм не употребляет продукты с соей и глютеном
Супруга популярного футболиста, несмотря на рождение 4-х наследников и солидный возраст, по-прежнему без труда надевает свадебное платье, а также сценические костюмы, которые носила в середине 90-х годов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
При этом Виктория Бекхэм тщательно скрывает секреты привлекательности. Злопыхатели неоднократно заявляли, что знаменитая брюнетка беспрерывно сидит на жесткой диете, а также проводит в тренажерном зале по несколько часов. Однако в прошлом году бывшая участница легендарного поп-коллектива «Spice Girls» поведала, что отдает предпочтение омолаживающим продуктам питания с высоким содержанием антиоксидантов. А сегодня шеф-повар одного из лондонских ресторанов рассказал, что чаще всего заказывает семья Бекхэм.
По словам Хосе Писарро, 44-летняя звезда не ограничивает рацион отпрысков. Виктория регулярно заказывает разнообразные блюда, вежливо обращается с официантами, а также всегда оставляет щедрые чаевые. Как пишет storinka.com.ua, сама супруга профессионального спортсмена отдает предпочтение миндальному молоку, зеленому смузи, хлебцам из проросших пшеничных зерен и разнообразным семенам. Кроме того Виктория Бекхэм не употребляет продукты с соей и глютеном, а во избежание авитаминоза британка регулярно принимает курс биологически активных препаратов.
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Также многодетная мать избегает сахара в любом виде, а утро начинает с 2-х чайных ложек яблочного уксуса, которые размешивает в стакане теплой воды. При этом любимым лакомством ее детей является пюре из авокадо. Кстати, Виктория панически боится появления морщин, поэтому знаменитая брюнетка ежедневно употребляет пыльцу пчел, которая содержит 28 минералов и 12 витаминов. Также звезда сцены 6 раз в неделю проходит по 5 километров, а на протяжении часа занимается силовыми нагрузками с тренером.
Супруга популярного футболиста, несмотря на рождение 4-х наследников и солидный возраст, по-прежнему без труда надевает свадебное платье, а также сценические костюмы, которые носила в середине 90-х годов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
При этом Виктория Бекхэм тщательно скрывает секреты привлекательности. Злопыхатели неоднократно заявляли, что знаменитая брюнетка беспрерывно сидит на жесткой диете, а также проводит в тренажерном зале по несколько часов. Однако в прошлом году бывшая участница легендарного поп-коллектива «Spice Girls» поведала, что отдает предпочтение омолаживающим продуктам питания с высоким содержанием антиоксидантов. А сегодня шеф-повар одного из лондонских ресторанов рассказал, что чаще всего заказывает семья Бекхэм.
По словам Хосе Писарро, 44-летняя звезда не ограничивает рацион отпрысков. Виктория регулярно заказывает разнообразные блюда, вежливо обращается с официантами, а также всегда оставляет щедрые чаевые. Как пишет storinka.com.ua, сама супруга профессионального спортсмена отдает предпочтение миндальному молоку, зеленому смузи, хлебцам из проросших пшеничных зерен и разнообразным семенам. Кроме того Виктория Бекхэм не употребляет продукты с соей и глютеном, а во избежание авитаминоза британка регулярно принимает курс биологически активных препаратов.
Читайте также: Виктория Бекхэм раскрыла секрет успешного брака
Также многодетная мать избегает сахара в любом виде, а утро начинает с 2-х чайных ложек яблочного уксуса, которые размешивает в стакане теплой воды. При этом любимым лакомством ее детей является пюре из авокадо. Кстати, Виктория панически боится появления морщин, поэтому знаменитая брюнетка ежедневно употребляет пыльцу пчел, которая содержит 28 минералов и 12 витаминов. Также звезда сцены 6 раз в неделю проходит по 5 километров, а на протяжении часа занимается силовыми нагрузками с тренером.
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