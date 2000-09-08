Раздел: Культура
Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась формами в откровенном купальнике
Санта Димопулос покорила точеной фигурой в ярком бикини.
Санта Димопулос позировала на яхте в роскошном бикини с ярким принтом.
Фотографией с отдыха певица поделилась на своей страничке в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Также под серией других фотографий в модном купальнике Санта решила поговорить о масках, которые носят люди.
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"Однажды я уже говорила с вами про маски, а сегодня хочу сконцентрироваться на одной конкретной. Это маска жертвы.
У каждого есть друг/родственник/знакомый , у которого постоянно все плохо, причём виноват, как правило, в этом не он. На вопрос «Как дела?», вы, скорее всего, услышите очередную историю про проблемы дома, на работе, в транспорте, или на отдыхе. Вы неоднократно выслушивали этого человека, советовали ему что-то, возможно чувствовали себя после этого опустошенным, но выполнившим свой долг. А может вы сами недовольны жизнью и у вас все как-то не так как у других - хуже, и выхода из этого не видно и никто вас не понимает...
Правда в том, что однажды наступает день (а чаще ночь), когда маски ломаются, и тот, кто всю жизнь обижался, или позволял себя обижать, видит в зеркале не самого приятного человека, который просто загубил если не жизнь, то значительную ее часть. Если вы вдруг считаете, что это именно вам (или вашему близкому человеку) так не везёт, и не знакомы с понятием «маска жертвы» - just google it.
Я не психолог, но думаю, что слабыми не рождаются и, если и винить кого-то в том что «все не так», то только себя.
Не носите маски, поверьте, вам намного красивее без них."
Санта Димопулос позировала на яхте в роскошном бикини с ярким принтом.
Фотографией с отдыха певица поделилась на своей страничке в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Также под серией других фотографий в модном купальнике Санта решила поговорить о масках, которые носят люди.
Читайте также: Рианна похвасталась пышными формами в откровенном купальнике
"Однажды я уже говорила с вами про маски, а сегодня хочу сконцентрироваться на одной конкретной. Это маска жертвы.
У каждого есть друг/родственник/знакомый , у которого постоянно все плохо, причём виноват, как правило, в этом не он. На вопрос «Как дела?», вы, скорее всего, услышите очередную историю про проблемы дома, на работе, в транспорте, или на отдыхе. Вы неоднократно выслушивали этого человека, советовали ему что-то, возможно чувствовали себя после этого опустошенным, но выполнившим свой долг. А может вы сами недовольны жизнью и у вас все как-то не так как у других - хуже, и выхода из этого не видно и никто вас не понимает...
Правда в том, что однажды наступает день (а чаще ночь), когда маски ломаются, и тот, кто всю жизнь обижался, или позволял себя обижать, видит в зеркале не самого приятного человека, который просто загубил если не жизнь, то значительную ее часть. Если вы вдруг считаете, что это именно вам (или вашему близкому человеку) так не везёт, и не знакомы с понятием «маска жертвы» - just google it.
Я не психолог, но думаю, что слабыми не рождаются и, если и винить кого-то в том что «все не так», то только себя.
Не носите маски, поверьте, вам намного красивее без них."
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