Украинская певица похвасталась роскошным свадебным платьем

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Популярная 18-летняя украинская певица Алина Гроссу на днях заинтриговала своих многочисленных поклонников. На своей персональной страничке в популярной социальной сети девушка опубликовала фотоснимок, на котором запечатлена в свадебном платье. Но более того, фотоснимок был сделан в ЗАГСе, а рядом с певицей стоял загадочный