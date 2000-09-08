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Раздел: Культура  
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Украинская певица похвасталась роскошным свадебным платьем

Украинская певица похвасталась роскошным свадебным платьемПевица заинтриговала фантов новым фото.

Украинская певица и танцовщица Алина Гросу, по предположениям поклонников, собирается выходить замуж.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.

Недавно российские СМИ раскрыли некоторые подробности романа Алины Гросу и женатого защитника клуба английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед и сборной Аргентины Маркоса Рохо. А после этого никакой информации о том, состоит ли певица в романтических отношениях в данный момент, не было.

На днях Алина Гросу решила заинтриговать поклонников и опубликовала собственную фотографию в роскошном свадебном платье на личной странице в Instagram.

«Репетиция! Спасибо большое дизайнеру за платье. Я Вас обожаю!!! P. S.: Фон, конечно, бесподобен», – написала звезда.

Некоторые фаны успели порадоваться за Гросу, написали множество лестных комплиментов, а также поинтересовались, кто же стал избранником кумира.

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«Не понимаю, зачем Вы стали блондинкой, всегда был шикарный свой цвет! Нужно обратно в наши ряды!!! Но со свадьбой поздравляю! Вы, пусть и молоденькая, отлично выглядите в платье и наверняка подготовились к семейной жизни. Будет сложно временами, но если рядом любимый человек, оно того стоит! Счастья!», «Платье просто бомба, и тебе очень идет этот наряд! Давно не читала новости о твоей лично жизни, но, Алиночка, пожалуйста, приоткрой занавес! Кто же твой избранник, а? Хотя бы намекни!!! Счастлива за тебя, слов не хватает! Поздравляю!», «Киевлянка, киевлянка, киевляночка! Не путана, не воровка, не цыганочка. А простая украиночка красивая!!! Как Алина! В платье – чудо. Глаз не отвести. Если свадьба, счастья!» – комментируют в Сети.

Украинская певица похвасталась роскошным свадебным платьем
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 Теги: Алина Гросу, свадебное платье

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Сегодня, 13:14 » Автор: Ирина Шевченко
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