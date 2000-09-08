Раздел: Культура
Звезда "Квартала-95" похвасталась подросшими детьми
Елена Кравец умилила фанатов снимком своего мужа с детьми.
41-летняя украинская актриса студии "Квартал 95" не любит выносить свою личную жизнь на публику, однако иногда все же делится со своими фолловерами мимишными фото близнецов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Но на этот раз к привычному снимку "малышей со спины" добавился еще и их широкоплечий папочка Сергей Кравец, кеоторый решил поддержать идею детей и позасматриваться в окно.
Читайте также: Синди Кроуфорд похвасталась подросшими детьми
Эти трое сделали настоящий фурор среди подписчиков селебрити и собрали кучу комплиментов и середечок под фотографией. Кстати, сама Елена смешно добавила под снимком:
"А можно никак не подписывать?.."
41-летняя украинская актриса студии "Квартал 95" не любит выносить свою личную жизнь на публику, однако иногда все же делится со своими фолловерами мимишными фото близнецов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Но на этот раз к привычному снимку "малышей со спины" добавился еще и их широкоплечий папочка Сергей Кравец, кеоторый решил поддержать идею детей и позасматриваться в окно.
Читайте также: Синди Кроуфорд похвасталась подросшими детьми
Эти трое сделали настоящий фурор среди подписчиков селебрити и собрали кучу комплиментов и середечок под фотографией. Кстати, сама Елена смешно добавила под снимком:
"А можно никак не подписывать?.."
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