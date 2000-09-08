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Раздел: Культура  
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Украинская ведущая смутила фанатов, надев откровенное платье

Украинская ведущая смутила фанатов, надев откровенное платьеМаша Ефросинина показала эффектный образ.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая принимает участие в проекте "Танцы со звездами", продемонстрировала изысканный образ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Мария рассказала, что на днях у нее появился повод, примерить роскошный вечерний наряд с вышивкой и кружевом. Ефросинина стала ведущей церемонии награждения фармацевтов.

Для мероприятия знаменитость выбрала черное платье с глубоким декольте и открытой спиной от Daria Karlozi, стоимостью 11,200 гривен. Свой эффектный образ Маша дополнила висячими серьгами. «

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"Наконец-то появился повод вылезти из спортивной формы и надеть волшебной красоты платье. Ведущей церемонии награждения фармацевтов положено только так", - подписала кадр в Instagram звезда.

Украинская ведущая смутила фанатов, надев откровенное платье
Украинская ведущая смутила фанатов, надев откровенное платье
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 Теги: Маша Ефросинина, эффектный образ

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Сегодня, 16:22 » Автор: Ирина Шевченко
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