Раздел: Культура
Украинская ведущая смутила фанатов, надев откровенное платье
Маша Ефросинина показала эффектный образ.
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая принимает участие в проекте "Танцы со звездами", продемонстрировала изысканный образ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Мария рассказала, что на днях у нее появился повод, примерить роскошный вечерний наряд с вышивкой и кружевом. Ефросинина стала ведущей церемонии награждения фармацевтов.
Для мероприятия знаменитость выбрала черное платье с глубоким декольте и открытой спиной от Daria Karlozi, стоимостью 11,200 гривен. Свой эффектный образ Маша дополнила висячими серьгами. «
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"Наконец-то появился повод вылезти из спортивной формы и надеть волшебной красоты платье. Ведущей церемонии награждения фармацевтов положено только так", - подписала кадр в Instagram звезда.
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая принимает участие в проекте "Танцы со звездами", продемонстрировала изысканный образ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Мария рассказала, что на днях у нее появился повод, примерить роскошный вечерний наряд с вышивкой и кружевом. Ефросинина стала ведущей церемонии награждения фармацевтов.
Для мероприятия знаменитость выбрала черное платье с глубоким декольте и открытой спиной от Daria Karlozi, стоимостью 11,200 гривен. Свой эффектный образ Маша дополнила висячими серьгами. «
Читайте также: Селена Гомес смутила фанатов, надев откровенное платье
"Наконец-то появился повод вылезти из спортивной формы и надеть волшебной красоты платье. Ведущей церемонии награждения фармацевтов положено только так", - подписала кадр в Instagram звезда.
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