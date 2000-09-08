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Раздел: Культура  
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60-летняя Шэрон Стоун сразила наповал провокационной позой

60-летняя Шэрон Стоун сразила наповал провокационной позойАктриса приняла участие в новой фотосессии.

60-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун, которая все еще выглядит потрясающе даже в купальнике, снялась для издания Editorialist Magazine.

Новые снимки появились на странице известного фотографа Джеймса Уайта, который ее и снимал, в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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На фото Шэрон позирует в вещах, которые смело можно назвать трендами нынешнего сезона – это тренч от бренда The Row, клетчатый брючный костюм от Gabriela Hearst и стильное черное платье от Versace.

60-летняя Шэрон Стоун сразила наповал провокационной позой
60-летняя Шэрон Стоун сразила наповал провокационной позой
60-летняя Шэрон Стоун сразила наповал провокационной позой
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 Теги: Шэрон Стоун, сексуальный образ

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Сегодня, 18:03 » Автор: Ирина Шевченко
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