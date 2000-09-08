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Раздел: Культура  
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Настя Каменских призналась, кто ее кумир

Настя Каменских призналась, кто ее кумирПоклонники экс-дуэта Потапа и Насти Каменских снова заговорили об отношениях между артистами

Украинская популярная певица Настя Каменских, которая опубликовала пикантное фото в ванной, разместила на своей странице в Instagram новое селфи с Потапом, чем снова спровоцировали разговоры об их возможных романтических отношениях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Встретила кумира", – подписала фото артистка.

Под снимком многие поклонники начали упрекать Настю в том, что она "зря скрывает их с Потапом отношения".

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"Настя никогда не была замечена ни в каких отношениях, никаких фото с другими мужчинами, а ведь она красивая женщина. Вывод прост: она давно кому-то принадлежит и в кого-то влюблена! В кого? Думаю, и так всем понятно", "Дополнения друг друга это круто! Всевышним создаются судьбы и браки!!! А вы как одно целое", "Сначала кумир, потом фанат, потом 7 месяц беременности, продолжайте в том же духе", "Живут они вместе!!! Шифруются так глупо!" – написали подписчики.

Настя Каменских призналась, кто ее кумир
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 Теги: Настя Каменских, кумир

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Сегодня, 19:37 » Автор: Татьяна Ларина
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