Раздел: Культура
Настя Каменских призналась, кто ее кумир
Поклонники экс-дуэта Потапа и Насти Каменских снова заговорили об отношениях между артистами
Украинская популярная певица Настя Каменских, которая опубликовала пикантное фото в ванной, разместила на своей странице в Instagram новое селфи с Потапом, чем снова спровоцировали разговоры об их возможных романтических отношениях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Встретила кумира", – подписала фото артистка.
Под снимком многие поклонники начали упрекать Настю в том, что она "зря скрывает их с Потапом отношения".
Читайте также: Настя Каменских удивила неожиданным признанием
"Настя никогда не была замечена ни в каких отношениях, никаких фото с другими мужчинами, а ведь она красивая женщина. Вывод прост: она давно кому-то принадлежит и в кого-то влюблена! В кого? Думаю, и так всем понятно", "Дополнения друг друга это круто! Всевышним создаются судьбы и браки!!! А вы как одно целое", "Сначала кумир, потом фанат, потом 7 месяц беременности, продолжайте в том же духе", "Живут они вместе!!! Шифруются так глупо!" – написали подписчики.
Украинская популярная певица Настя Каменских, которая опубликовала пикантное фото в ванной, разместила на своей странице в Instagram новое селфи с Потапом, чем снова спровоцировали разговоры об их возможных романтических отношениях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Встретила кумира", – подписала фото артистка.
Под снимком многие поклонники начали упрекать Настю в том, что она "зря скрывает их с Потапом отношения".
Читайте также: Настя Каменских удивила неожиданным признанием
"Настя никогда не была замечена ни в каких отношениях, никаких фото с другими мужчинами, а ведь она красивая женщина. Вывод прост: она давно кому-то принадлежит и в кого-то влюблена! В кого? Думаю, и так всем понятно", "Дополнения друг друга это круто! Всевышним создаются судьбы и браки!!! А вы как одно целое", "Сначала кумир, потом фанат, потом 7 месяц беременности, продолжайте в том же духе", "Живут они вместе!!! Шифруются так глупо!" – написали подписчики.
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