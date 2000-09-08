» » Ева Мендес покорила публику стильным образом
Раздел: Культура  
0

Ева Мендес покорила публику стильным образом

Ева Мендес покорила публику стильным образомАктриса вышла на подиум в элегантном аутфите

44-летняя актриса может похвастаться многочисленными ролями в кино и телевизионных сериалах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Однако звезда Голливуда может составить серьезную конкуренцию не только своим коллегам, но и длинноногим манекенщицам. Поэтому вчера темпераментная брюнетка стала почетной гостьей одного из fashion-представлений, которое прошло в рамках Нью-Йоркской Недели Моды. Примечательно, что Ева Мендес впервые вышла на подиум, демонстрируя оригинальный аутфит, который выгодно подчеркнул стройную фигуру легендарной актрисы.

Ева отдала предпочтение актуальному костюму из шерсти кофейного цвета, украшенный принтом в клетку. Юбка-карандаш длины миди визуально вытянула силуэт знаменитой актрисы, а удлиненный жакет скрыл аппетитные бедра матери двоих детей. Также звезда кинофильма «Двойной форсаж» дополнила модный образ, используя широкий ремень и туфли-лодочки на низком каблуке с классическим леопардовым принтом.

Читайте также: Ева Мендес покорила поклонников женственным образом

Кроме того Мендес блистала на подиуме не одна, а с собакой. Кстати, в нынешнем сезоне для четвероногих питомцев будут актуальны такие аксессуары, как атласные ошейники и шелковые платки.

Ева Мендес покорила публику стильным образом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ева Мендес, стиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:31 » Автор: Татьяна Ларина
     653
     0

Похожие новости по теме

Дуа Липа покорила публику эффектным леопардовым нарядом Дуа Липа покорила публику эффектным леопардовым нарядом

Дуа Липа позировала в коротком облегающем платье с классическим тигровым принтом из велюра

Ева Мендес примерила стильные весенние наряды Ева Мендес примерила стильные весенние наряды

После рождения детей 43-летняя актриса увлеклась дизайном одежды.

Ева Мендес покорила поклонников женственным образом Ева Мендес покорила поклонников женственным образом

Актриса порадовала поклонников, появившись на презентации своей именной коллекции одежды.

Ева Мендес первый раз вышла в свет после родов Ева Мендес первый раз вышла в свет после родов

Популярная актриса, 42-летняя Ева Мендес — одна из самых закрытых голливудских звезд.

40-летняя Ева Мендес впервые стала мамой 40-летняя Ева Мендес впервые стала мамой

Актриса родила еще в пятницу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх