Раздел: Культура
Ева Мендес покорила публику стильным образом
Актриса вышла на подиум в элегантном аутфите
44-летняя актриса может похвастаться многочисленными ролями в кино и телевизионных сериалах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Однако звезда Голливуда может составить серьезную конкуренцию не только своим коллегам, но и длинноногим манекенщицам. Поэтому вчера темпераментная брюнетка стала почетной гостьей одного из fashion-представлений, которое прошло в рамках Нью-Йоркской Недели Моды. Примечательно, что Ева Мендес впервые вышла на подиум, демонстрируя оригинальный аутфит, который выгодно подчеркнул стройную фигуру легендарной актрисы.
Ева отдала предпочтение актуальному костюму из шерсти кофейного цвета, украшенный принтом в клетку. Юбка-карандаш длины миди визуально вытянула силуэт знаменитой актрисы, а удлиненный жакет скрыл аппетитные бедра матери двоих детей. Также звезда кинофильма «Двойной форсаж» дополнила модный образ, используя широкий ремень и туфли-лодочки на низком каблуке с классическим леопардовым принтом.
Читайте также: Ева Мендес покорила поклонников женственным образом
Кроме того Мендес блистала на подиуме не одна, а с собакой. Кстати, в нынешнем сезоне для четвероногих питомцев будут актуальны такие аксессуары, как атласные ошейники и шелковые платки.
44-летняя актриса может похвастаться многочисленными ролями в кино и телевизионных сериалах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Однако звезда Голливуда может составить серьезную конкуренцию не только своим коллегам, но и длинноногим манекенщицам. Поэтому вчера темпераментная брюнетка стала почетной гостьей одного из fashion-представлений, которое прошло в рамках Нью-Йоркской Недели Моды. Примечательно, что Ева Мендес впервые вышла на подиум, демонстрируя оригинальный аутфит, который выгодно подчеркнул стройную фигуру легендарной актрисы.
Ева отдала предпочтение актуальному костюму из шерсти кофейного цвета, украшенный принтом в клетку. Юбка-карандаш длины миди визуально вытянула силуэт знаменитой актрисы, а удлиненный жакет скрыл аппетитные бедра матери двоих детей. Также звезда кинофильма «Двойной форсаж» дополнила модный образ, используя широкий ремень и туфли-лодочки на низком каблуке с классическим леопардовым принтом.
Читайте также: Ева Мендес покорила поклонников женственным образом
Кроме того Мендес блистала на подиуме не одна, а с собакой. Кстати, в нынешнем сезоне для четвероногих питомцев будут актуальны такие аксессуары, как атласные ошейники и шелковые платки.
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