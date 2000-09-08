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Леся Никитюк рассказала, как ее обокрали

Леся Никитюк рассказала, как ее обокралиЛеся Никитюк рассказала о краже паспорта

Украинская телеведущая Леся Никитюк всегда славилась своим задорным характером и умением попадать в неординарные ситуации. На этот раз ведущая поделилась историей о потере паспорта в эфире передачи "Хто зверху?", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

По словам Леси, в 2016 году она отправилась в кругосветное путешествие вместе с тревел-шоу "Орел и решка". Кругосветка длилась около полугода и во время одного из перелетов у Никитюк украли билет, документы и пару сотен баксов, которые она откладывала на сумку известного итальянского бренда Dolce & Gabbana.

"Скажу честно: я не расстроилась. Ведь в аэропорту действует негласное правило: если что-то потерял - садись и жди. Обязательно подбросят обратно. Поэтому я взяла безалкогольное японское пиво, села и начала ждать. ",- сказала Леся Никитюк.

И действительно, паспорт и билет Лесе вернуть смогли. А вот деньги - нет.

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Напомним, что первый успех на телевидении к Лесе Никитюк пришел в 2009 году. Тогда она рискнула со своей подругой Ольгой Панасенко выступить в "Бигуди Шоу" дяди Жоры. Спустя два года, в 2011 году, девушки "засветились" в "Рассмеши комика". Тогда Леся и Оля заработали 10 тысяч гривен.

Леся Никитюк рассказала, как ее обокрали
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 Теги: Леся Никитюк, паспорт

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Сегодня, 22:19 » Автор: Татьяна Ларина
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