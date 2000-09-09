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Супруга известного певца поделилась женскими секретами
Снежана Бабкина рассказала, как ей удается оставаться красивой.
Супруга украинского певца и тренера проекта "Голос країни" Сергея Бабкина Снежана рассказала, что помогает ей оставаться такой стройной и красивой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Она призналась, что главный секрет красоты – "это любить себя и вести диалог со своим телом".
"Это значит не просто говорить "я люблю свое тело" или "я люблю себя", это ничего не даст. Вечером, например, когда вы ложитесь спать, нужно благодарить свое тело. Как это делать? К примеру, вы ложитесь и осознанно, принимая каждое слово, говорите: "Я благодарю свои волосы за то, что они у меня блестящие, густые, хорошо расчесываются, спасибо вам, я люблю вас!" Или же: "Я благодарю свое сердце за то, что оно никогда не спит, всегда работает, за то, что оно у меня такое крепкое, здоровое, спасибо тебе, я люблю тебя". "Я благодарю свои ноги за то, что они смогли пройти так много километров, не сдались, спасибо вам, что вы такие выносливые. Я благодарю и люблю вас", - советует Снежана.
Бабкина считает, что тело надо любить, вести с ним диалог, благодарить его, и тогда оно будет отвечать взаимностью.
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"Нужно любить его, ведь если ты чем-то недоволен, например, волосы плохо растут, ногти обламываются или прыщик выскочил, то не надо говорить телу, как все плохо. Ведь тогда оно подумает, что вы его не любите", - делится своими размышлениями жена певца.
Супруга украинского певца и тренера проекта "Голос країни" Сергея Бабкина Снежана рассказала, что помогает ей оставаться такой стройной и красивой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Она призналась, что главный секрет красоты – "это любить себя и вести диалог со своим телом".
"Это значит не просто говорить "я люблю свое тело" или "я люблю себя", это ничего не даст. Вечером, например, когда вы ложитесь спать, нужно благодарить свое тело. Как это делать? К примеру, вы ложитесь и осознанно, принимая каждое слово, говорите: "Я благодарю свои волосы за то, что они у меня блестящие, густые, хорошо расчесываются, спасибо вам, я люблю вас!" Или же: "Я благодарю свое сердце за то, что оно никогда не спит, всегда работает, за то, что оно у меня такое крепкое, здоровое, спасибо тебе, я люблю тебя". "Я благодарю свои ноги за то, что они смогли пройти так много километров, не сдались, спасибо вам, что вы такие выносливые. Я благодарю и люблю вас", - советует Снежана.
Бабкина считает, что тело надо любить, вести с ним диалог, благодарить его, и тогда оно будет отвечать взаимностью.
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"Нужно любить его, ведь если ты чем-то недоволен, например, волосы плохо растут, ногти обламываются или прыщик выскочил, то не надо говорить телу, как все плохо. Ведь тогда оно подумает, что вы его не любите", - делится своими размышлениями жена певца.
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