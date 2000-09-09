Раздел: Культура
Создатели известного сериала показали трейлер нового сезона
Премьера нового сезона состоится в начале следующего месяца.
Девятый сезон ознаменуется тем, что после него шоу покинет главный герой - бывший шериф Рик Граймс в исполнении Эндрю Линкольна. А также Мэгги - в исполнении Лорен Коэн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Как предполагают наблюдатели, далее создатели выведут на первый план Дэрила в исполнении Нормана Ридуса, которому, по имеющимся сведениям, уже значительно подняли гонорар по данному поводу.
Впрочем, на осевую канву истории это существенно вряд ли повлияет: после поражения Нигана в финале предыдущего сезона персонажи не только станут пытаться обустраивать быт, поднимая потоптанное покойниками народное хозяйство, но и по-прежнему усердно сражаться с живыми оппонентами - на смену одним врагам придут другие.
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Премьера девятого сезона "Ходячих", состоящего из шестнадцати эпизодов, - 9 октября.
Девятый сезон ознаменуется тем, что после него шоу покинет главный герой - бывший шериф Рик Граймс в исполнении Эндрю Линкольна. А также Мэгги - в исполнении Лорен Коэн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Как предполагают наблюдатели, далее создатели выведут на первый план Дэрила в исполнении Нормана Ридуса, которому, по имеющимся сведениям, уже значительно подняли гонорар по данному поводу.
Впрочем, на осевую канву истории это существенно вряд ли повлияет: после поражения Нигана в финале предыдущего сезона персонажи не только станут пытаться обустраивать быт, поднимая потоптанное покойниками народное хозяйство, но и по-прежнему усердно сражаться с живыми оппонентами - на смену одним врагам придут другие.
Читайте также: Во время показа модной коллекции Рианны у модели начались схватки
Премьера девятого сезона "Ходячих", состоящего из шестнадцати эпизодов, - 9 октября.
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