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Раздел: Культура  
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Создатели известного сериала показали трейлер нового сезона

Создатели известного сериала показали трейлер нового сезона Премьера нового сезона состоится в начале следующего месяца.

Девятый сезон ознаменуется тем, что после него шоу покинет главный герой - бывший шериф Рик Граймс в исполнении Эндрю Линкольна. А также Мэгги - в исполнении Лорен Коэн, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Как предполагают наблюдатели, далее создатели выведут на первый план Дэрила в исполнении Нормана Ридуса, которому, по имеющимся сведениям, уже значительно подняли гонорар по данному поводу.

Впрочем, на осевую канву истории это существенно вряд ли повлияет: после поражения Нигана в финале предыдущего сезона персонажи не только станут пытаться обустраивать быт, поднимая потоптанное покойниками народное хозяйство, но и по-прежнему усердно сражаться с живыми оппонентами - на смену одним врагам придут другие.

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Премьера девятого сезона "Ходячих", состоящего из шестнадцати эпизодов, - 9 октября.

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 Теги: Ходячие мертвецы, трейлер

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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