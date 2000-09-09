Раздел: Культура
Папарацци показал, как сейчас выглядит Аврил Лавин
Певицу сфотографировали на улице.
33-летняя канадская певица Аврил Лавин вышла на улицы Лос-Анджелеса в откровенном наряде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Аврил Лавин выглядела как настоящий спустившийся с небес ангел в белоснежном платье с двумя высокими разрезами, открывающими аппетитные ноги. Образ певица дополнила черными ботинками и сверкающими серьгами, цепочками и браслетами, а золотые волосы уложила мягкими волнами и украсила косичками.
В таком виде Аврил направлялась на съемки ток-шоу Джимми Киммела.
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Появляться на телевидении Аврил теперь придется часто: несколько лет она провела практически затворницей, лечась от болезни Лайма после укуса клеща. По словам девушки, она была на грани жизни и смерти, но любой свободный момент использовала, чтобы писать музыку. Теперь она чувствует себя лучше и готова показать фанатам новый альбом.
33-летняя канадская певица Аврил Лавин вышла на улицы Лос-Анджелеса в откровенном наряде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Аврил Лавин выглядела как настоящий спустившийся с небес ангел в белоснежном платье с двумя высокими разрезами, открывающими аппетитные ноги. Образ певица дополнила черными ботинками и сверкающими серьгами, цепочками и браслетами, а золотые волосы уложила мягкими волнами и украсила косичками.
В таком виде Аврил направлялась на съемки ток-шоу Джимми Киммела.
Читайте также: Создатели известного сериала показали трейлер нового сезона
Появляться на телевидении Аврил теперь придется часто: несколько лет она провела практически затворницей, лечась от болезни Лайма после укуса клеща. По словам девушки, она была на грани жизни и смерти, но любой свободный момент использовала, чтобы писать музыку. Теперь она чувствует себя лучше и готова показать фанатам новый альбом.
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