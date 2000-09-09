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Раздел: Культура  
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Папарацци показал, как сейчас выглядит Аврил Лавин

Папарацци показал, как сейчас выглядит Аврил Лавин Певицу сфотографировали на улице.

33-летняя канадская певица Аврил Лавин вышла на улицы Лос-Анджелеса в откровенном наряде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Аврил Лавин выглядела как настоящий спустившийся с небес ангел в белоснежном платье с двумя высокими разрезами, открывающими аппетитные ноги. Образ певица дополнила черными ботинками и сверкающими серьгами, цепочками и браслетами, а золотые волосы уложила мягкими волнами и украсила косичками.

В таком виде Аврил направлялась на съемки ток-шоу Джимми Киммела.

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Появляться на телевидении Аврил теперь придется часто: несколько лет она провела практически затворницей, лечась от болезни Лайма после укуса клеща. По словам девушки, она была на грани жизни и смерти, но любой свободный момент использовала, чтобы писать музыку. Теперь она чувствует себя лучше и готова показать фанатам новый альбом.

Папарацци показал, как сейчас выглядит Аврил Лавин
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 Теги: Аврил Лавин, фото

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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