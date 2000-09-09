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Раздел: Культура  
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Известная модель призналась в употреблении плаценты

Известная модель призналась в употреблении плаценты Девушка утверждает, что плацента помогла ей избежать депрессии.

32-летняя Крисси Тейген часто делится с поклонниками слишком личной информацией. На днях модель заявила, что ела плаценту после вторых родов, и рассказала, как это отразилось на ее здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

У Крисси Тейген нет ни комплексов, ни каких-либо секретов от своих фанатов. Супруга Джона Ледженда публикует фото топлес в Инстаграме, показывает растяжки и жалуется на трудности материнства. Помимо этого, она успевает давать дельные советы поклонникам. Недавно, например, мама двух малышей рассказала о пользе потребления плаценты. Модель считает, что съеденный послед уберег ее от послеродовой депрессий.

Крисси рассказала о своем опыте в программе Sunday's Best, чем удивила ведущую. Тейген пошутила, что многие молодые мамы в Лос-Анджелесе «готовят плаценту на гриле».

Модель также поведала, что не торопится возвращаться в форму после появления на свет сына Майлза. По словам Крисси, она старается правильно питаться и не зацикливается на цифре, которую показывают весы. «Я ем только то, что мне нравится, и стараюсь следить за своим здоровьем. Теперь меня меньше всего волнует, как я смотрюсь в купальнике», - поделилась знаменитость.

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Отметим, что Крисси Тейген далеко не единственная известная женщина, высказавшаяся о пользе поедания плаценты. В свое время Ким и Кортни Кардашьян перерабатывали высушенный послед в таблетки.
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 Теги: Крисси Тейген, депрессия

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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