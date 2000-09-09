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Раздел: Культура  
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Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии

Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессииАктриса Шэрон Стоун приняла участие в новой фотосессии.

60-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун, которая все еще выглядит потрясающе даже в купальнике, снялась для издания Editorialist Magazine, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Новые снимки появились на странице известного фотографа Джеймса Уайта, который ее и снимал, в Instagram. На фото Шэрон позирует в вещах, которые смело можно назвать трендами нынешнего сезона – это тренч от бренда The Row, клетчатый брючный костюм от Gabriela Hearst и стильное черное платье от Versace.

Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии
Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии
Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии
Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии
Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии
Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии
Шэрон Стоун снялась в стильной фотосессии
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 Теги: Шерон Стоун, фотосессия

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Сегодня, 09:32 » Автор: Татьяна Ларина
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