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Раздел: Культура  
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Украинская телеведущая покрасовалась в коротком белом платье

Украинская телеведущая покрасовалась в коротком белом платьеОльга Цибульская решила не пропустить последние жаркие дни и примерила восхитительное летнее платье для прогулки по городу.

Певца облачилась в маленькое белое платье, дополнив свой образ летними шлупанцами и лучезарной улыбкой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Glianec

Фотографией модного образа Цибульская поделилась в соцсети и прокомментировала свой пост:

"Коли я планувала "встигнути все", то ні на що вистачало часу, навіть на себе. І це мене страшно дратувало.

Дякувати Богу 3роки тому зі мною сталося диво і я стала мамою! З появою Нестора все стало на свої місця і я навчилась балансувати між роботою, спортзалом, зустрічами і материнством.

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Моє основне правило таймменеджменту - ПРІОРІТЕТ. Обери що дійсно тобі важливо і не тягни все самотужки! Класних вам вихідних!"
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 Теги: Оля Цибульская, платье

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Сегодня, 12:52 » Автор: Татьяна Ларина
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