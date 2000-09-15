» » Стало известно, почему Меган Маркл не пользуется красной помадой
Раздел: Культура  
0

Стало известно, почему Меган Маркл не пользуется красной помадой

Стало известно, почему Меган Маркл не пользуется красной помадойДруг и визажист супруги принца Гарри Меган Маркл – Даниэль Мартин рассказал о предпочтениях герцогини Сассекской в макияже.

После сообщения о помолвке, а затем и после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл обсуждения стиля и внешнего вида герцогини не прекращаются. Критики и простой народ обговаривают модные образы супруги британского принца, стоимость выбранных ею платьев и то, как она держится на публике, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

На днях друг Меган Маркл Даниэль Мартин, который был официальным визажистом на церемонии бракосочетания королевской пары 19 мая этого года, поделился секретами макияжа герцогини.

"Она любит краситься самостоятельно, и она хороша в этом. Меган любит подчеркивать глаза и брови, это придает ее лицу контраст и делает тон кожи более выраженным. Также она любит экспериментировать с тональными средствами и пробовать что-то новое. Когда ее кожа более загорелая, она предпочитает более теплые тона", – рассказывает Мартин, добавляя, что слишком далеко от натурального оттенка своей кожи герцогиня никогда не уходит.

Также Даниэль Мартин признался, что есть вещи, которые герцогиня Сассекская в макияже категорически не приемлет.

"С красной помадой на губах Меган чувствует себя некомфортно. Герцогине кажется, что в любой момент она может смазаться, поэтому в ответственный момент не хочет беспокоиться еще и об этом. У членов королевской семьи так много обязанностей, что они просто хотят чувствовать себя комфортно и уверено", – говорит визажист.

Читайте также: Отец Меган Маркл пожаловался на дочь

Визажист Меган Маркл также отмечает, что герцогиня больше времени уделяет не столько мейкапу, сколько уходу за кожей. По словам Мартина, Меган могла бы нанести тонны косметики, но она любит выглядеть естественно. Так, жена принца Гарри не скрывает своих веснушек, считая их не недостатком, а изюминкой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Меган Маркл, помада

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:14 » Автор: Татьяна Ларина
     210
     0

Похожие новости по теме

Елизавета II внесла Меган Маркл в завещание Елизавета II внесла Меган Маркл в завещание

Решение возмутило некоторых членов королевской семьи.

Названы жертвы Меган Маркл ради принца Гарри Названы жертвы Меган Маркл ради принца Гарри

После свадьбы с принцем Гарри герцогине пришлось перестать красить ногти.

Отец Меган Маркл рассказал о жизни дочери Отец Меган Маркл рассказал о жизни дочери

Отец Меган Маркл обратил внимание на ее стиль.

Меган Маркл очаровала элегантным платьем Меган Маркл очаровала элегантным платьем

Меган Маркл надела изысканное платье до колен.

Меган Маркл дебютировала на лондонском параде Меган Маркл дебютировала на лондонском параде

Маркл впервые приняла участие в этом королевском мероприятии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх