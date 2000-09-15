Раздел: Культура
Стало известно, почему Меган Маркл не пользуется красной помадой
Друг и визажист супруги принца Гарри Меган Маркл – Даниэль Мартин рассказал о предпочтениях герцогини Сассекской в макияже.
После сообщения о помолвке, а затем и после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл обсуждения стиля и внешнего вида герцогини не прекращаются. Критики и простой народ обговаривают модные образы супруги британского принца, стоимость выбранных ею платьев и то, как она держится на публике, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На днях друг Меган Маркл Даниэль Мартин, который был официальным визажистом на церемонии бракосочетания королевской пары 19 мая этого года, поделился секретами макияжа герцогини.
"Она любит краситься самостоятельно, и она хороша в этом. Меган любит подчеркивать глаза и брови, это придает ее лицу контраст и делает тон кожи более выраженным. Также она любит экспериментировать с тональными средствами и пробовать что-то новое. Когда ее кожа более загорелая, она предпочитает более теплые тона", – рассказывает Мартин, добавляя, что слишком далеко от натурального оттенка своей кожи герцогиня никогда не уходит.
Также Даниэль Мартин признался, что есть вещи, которые герцогиня Сассекская в макияже категорически не приемлет.
"С красной помадой на губах Меган чувствует себя некомфортно. Герцогине кажется, что в любой момент она может смазаться, поэтому в ответственный момент не хочет беспокоиться еще и об этом. У членов королевской семьи так много обязанностей, что они просто хотят чувствовать себя комфортно и уверено", – говорит визажист.
Читайте также: Отец Меган Маркл пожаловался на дочь
Визажист Меган Маркл также отмечает, что герцогиня больше времени уделяет не столько мейкапу, сколько уходу за кожей. По словам Мартина, Меган могла бы нанести тонны косметики, но она любит выглядеть естественно. Так, жена принца Гарри не скрывает своих веснушек, считая их не недостатком, а изюминкой.
После сообщения о помолвке, а затем и после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл обсуждения стиля и внешнего вида герцогини не прекращаются. Критики и простой народ обговаривают модные образы супруги британского принца, стоимость выбранных ею платьев и то, как она держится на публике, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На днях друг Меган Маркл Даниэль Мартин, который был официальным визажистом на церемонии бракосочетания королевской пары 19 мая этого года, поделился секретами макияжа герцогини.
"Она любит краситься самостоятельно, и она хороша в этом. Меган любит подчеркивать глаза и брови, это придает ее лицу контраст и делает тон кожи более выраженным. Также она любит экспериментировать с тональными средствами и пробовать что-то новое. Когда ее кожа более загорелая, она предпочитает более теплые тона", – рассказывает Мартин, добавляя, что слишком далеко от натурального оттенка своей кожи герцогиня никогда не уходит.
Также Даниэль Мартин признался, что есть вещи, которые герцогиня Сассекская в макияже категорически не приемлет.
"С красной помадой на губах Меган чувствует себя некомфортно. Герцогине кажется, что в любой момент она может смазаться, поэтому в ответственный момент не хочет беспокоиться еще и об этом. У членов королевской семьи так много обязанностей, что они просто хотят чувствовать себя комфортно и уверено", – говорит визажист.
Читайте также: Отец Меган Маркл пожаловался на дочь
Визажист Меган Маркл также отмечает, что герцогиня больше времени уделяет не столько мейкапу, сколько уходу за кожей. По словам Мартина, Меган могла бы нанести тонны косметики, но она любит выглядеть естественно. Так, жена принца Гарри не скрывает своих веснушек, считая их не недостатком, а изюминкой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
210
0
Также советуем посмотреть
- Маразм крепчал: на Харьковщине торжественно открыли мусорные баки
- В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях
- Над Швецией увидели лицо "пришельца"
- В Италии появился шикарный отель для кошек
- Покупки в Интернете: ожидание и реальность
- Подборка самых нелепых и забавных туалетов
- Забавные модники, умеющие выделяться из толпы
- Смешные животные, угодившие в нестандартные ситуации
- Забавные снимки из серии "за секунду до"
- На севере Крыма зафиксировали новый химический выброс - СМИ
- Ситуация в ООС: 25 обстрелов, жертв нет
- Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
- К "Крымскому титану" применялись санкции, - МЭРТ
- Фантазеры, придумавшие веселое решение повседневных проблем
- Забавные места, которые могут облюбовать коты
- Уморительные фотки людей, которые знают, что такое «френдзона»
- Смешные твиты от родителей, мастерски владеющих самоиронией
- Уморительные фотки из серии «Показалось»
- Самые смешные политические фотожабы недели
- Суть антипорошенківських союзів – в повній ревізії його курсу
- Кривляния Роналду попали в прямой эфир
- Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
- В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации
- Американские копы ищут хозяев козла-хулигана
- Росія грає м’язами
- Оккупанты массово задерживают украинцев в «ЛНР» и «ДНР»
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
Оставьте свой комментарий