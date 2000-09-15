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Раздел: Культура  
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Известный украинский музыкант попал в ДТП

Известный украинский музыкант попал в ДТПВ легковой автомобиль Эдуарда въехал грузовик.

Бывший участник группы ТНМК, украинский музыкант Эдуард Приступа, более известный как Диля, попал в серьезное ДТП.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Происшествие случилось 13 сентября в городе Буча. В легковой автомобиль Эдуарда въехал грузовик и от удара Диля потерял сознание.

"Вчера вечером, около 18:00 я двигался 30-40 км в час по Буче по Варшавке в направлении магазина Novus. Затем мощный удар сзади моего авто, от которого, пролетев, перед въехал в маршрутку... Я был прицеплен ремнем безопасности . Но от удара о руль и подголовник потерял сознание. Очнулся, вокруг люди, все мутное в глазах, голоса едва слышу... Это был грузовик, водитель поймал "гаву", – рассказал музыкант на своей странице в Facebook.

Приступа также сообщил, что был неприятно шокирован действиями полиции и врачей. В частности, медики позволяли себе грубо с ним говорить.

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Оставили в коридоре, типа, вас заберут через несколько минут на обследование... Мне снова стало плохо, и прямо на стульях я снова отключился... Про меня забыли на час где-то, потому что врачи начали двигаться только тогда, когда приехали за мной друзья , которым я успел сбросить адрес больницы и успел позвонить жене...,– написал Эдуард.
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 Теги: ДТП, украинский музыкант

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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