Раздел: Культура
Известный украинский музыкант попал в ДТП
В легковой автомобиль Эдуарда въехал грузовик.
Бывший участник группы ТНМК, украинский музыкант Эдуард Приступа, более известный как Диля, попал в серьезное ДТП.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Происшествие случилось 13 сентября в городе Буча. В легковой автомобиль Эдуарда въехал грузовик и от удара Диля потерял сознание.
"Вчера вечером, около 18:00 я двигался 30-40 км в час по Буче по Варшавке в направлении магазина Novus. Затем мощный удар сзади моего авто, от которого, пролетев, перед въехал в маршрутку... Я был прицеплен ремнем безопасности . Но от удара о руль и подголовник потерял сознание. Очнулся, вокруг люди, все мутное в глазах, голоса едва слышу... Это был грузовик, водитель поймал "гаву", – рассказал музыкант на своей странице в Facebook.
Приступа также сообщил, что был неприятно шокирован действиями полиции и врачей. В частности, медики позволяли себе грубо с ним говорить.
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Оставили в коридоре, типа, вас заберут через несколько минут на обследование... Мне снова стало плохо, и прямо на стульях я снова отключился... Про меня забыли на час где-то, потому что врачи начали двигаться только тогда, когда приехали за мной друзья , которым я успел сбросить адрес больницы и успел позвонить жене...,– написал Эдуард.
Бывший участник группы ТНМК, украинский музыкант Эдуард Приступа, более известный как Диля, попал в серьезное ДТП.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Происшествие случилось 13 сентября в городе Буча. В легковой автомобиль Эдуарда въехал грузовик и от удара Диля потерял сознание.
"Вчера вечером, около 18:00 я двигался 30-40 км в час по Буче по Варшавке в направлении магазина Novus. Затем мощный удар сзади моего авто, от которого, пролетев, перед въехал в маршрутку... Я был прицеплен ремнем безопасности . Но от удара о руль и подголовник потерял сознание. Очнулся, вокруг люди, все мутное в глазах, голоса едва слышу... Это был грузовик, водитель поймал "гаву", – рассказал музыкант на своей странице в Facebook.
Приступа также сообщил, что был неприятно шокирован действиями полиции и врачей. В частности, медики позволяли себе грубо с ним говорить.
Читайте также: Известный украинский музыкант попал в серьезное ДТП
Оставили в коридоре, типа, вас заберут через несколько минут на обследование... Мне снова стало плохо, и прямо на стульях я снова отключился... Про меня забыли на час где-то, потому что врачи начали двигаться только тогда, когда приехали за мной друзья , которым я успел сбросить адрес больницы и успел позвонить жене...,– написал Эдуард.
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