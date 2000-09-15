Раздел: Культура
Светлана Тарабарова тронула снимком с сыном
Светлана Тарабарова родила мальчика в одной из столичных клиник.
Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно родила первенца, показала поклонникам нежное фото со своим новорожденным сыном.
Тарабарова опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На фото Светлана держит ножки своего сына. Рядом лежит открытка-бабочка с надписью "Привет, я Иван".
"Давай знакомиться. Я – Иван , а как твое имя", – прокомментировала снимок новоиспеченная мама.
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К слову, Как известно, певица Светлана Тарабарова родила мальчика в одной из столичных клиник. Роды состоялись в воскресенье, 9 сентября, в 23:25. Малыш появился на свет с весом 3,760 кг и имел рост 55 см.
Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно родила первенца, показала поклонникам нежное фото со своим новорожденным сыном.
Тарабарова опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На фото Светлана держит ножки своего сына. Рядом лежит открытка-бабочка с надписью "Привет, я Иван".
"Давай знакомиться. Я – Иван , а как твое имя", – прокомментировала снимок новоиспеченная мама.
Читайте также: Светлана Тарабарова показала округлившийся живот
К слову, Как известно, певица Светлана Тарабарова родила мальчика в одной из столичных клиник. Роды состоялись в воскресенье, 9 сентября, в 23:25. Малыш появился на свет с весом 3,760 кг и имел рост 55 см.
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