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Раздел: Культура  
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Светлана Тарабарова тронула снимком с сыном

Светлана Тарабарова тронула снимком с сыномСветлана Тарабарова родила мальчика в одной из столичных клиник.

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно родила первенца, показала поклонникам нежное фото со своим новорожденным сыном.

Тарабарова опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На фото Светлана держит ножки своего сына. Рядом лежит открытка-бабочка с надписью "Привет, я Иван".

"Давай знакомиться. Я – Иван , а как твое имя", – прокомментировала снимок новоиспеченная мама.

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К слову, Как известно, певица Светлана Тарабарова родила мальчика в одной из столичных клиник. Роды состоялись в воскресенье, 9 сентября, в 23:25. Малыш появился на свет с весом 3,760 кг и имел рост 55 см.



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 Теги: Светлана Тарабарова, сын, фото

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Сегодня, 19:58 » Автор: Едгар Букмирза
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