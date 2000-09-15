Раздел: Культура
Эмбер Херд стала звездой глянца
Эмбер Херд сейчас находится в отношениях с арт-дилером Вито Шнабелей.
Голливудская киноактриса, экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд снялась в фотосессии для сентябрьского номера издания Coveteur.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Звезда долгожданного фильма "Аквамен" Эмбер Херд представила классический стиль.
Для фотосессии Эмбер подготовила лаконичный образ из белой футболки, черного костюма и надела черные туфли на подборах. Актриса дополнила простое платье волнистой укладкой и ярким "голливудским" макияжем: стрелки и красная помада.
Читайте также: Эмбер Херд способна драться не хуже Джонни Деппа
Напомним, что Эмбер Херд сейчас находится в отношениях с арт-дилером Вито Шнабелей. В начале этого года она порвала отношения с миллиардером Маском, а Вито в прошлом году, после трех лет отношений, завершил роман с супермоделью Хайди Клум.
Голливудская киноактриса, экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд снялась в фотосессии для сентябрьского номера издания Coveteur.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Звезда долгожданного фильма "Аквамен" Эмбер Херд представила классический стиль.
Для фотосессии Эмбер подготовила лаконичный образ из белой футболки, черного костюма и надела черные туфли на подборах. Актриса дополнила простое платье волнистой укладкой и ярким "голливудским" макияжем: стрелки и красная помада.
Читайте также: Эмбер Херд способна драться не хуже Джонни Деппа
Напомним, что Эмбер Херд сейчас находится в отношениях с арт-дилером Вито Шнабелей. В начале этого года она порвала отношения с миллиардером Маском, а Вито в прошлом году, после трех лет отношений, завершил роман с супермоделью Хайди Клум.
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