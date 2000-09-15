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Каменских опубликовала новое фото с Потапом

Каменских опубликовала новое фото с ПотапомФото певицы набрало почти 85 000 лайков.

Популярная украинская певица Настя Каменских, недавно порадовавшая поклонников своими красивыми фотоснимками, на днях опубликовало еще одно фото, которое вызвало среди ее поклонников волну новых разговоров о личной жизни знаменитостиы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Каменских запостила в свой Instagram-аккаунт фото, где она изображена с Алексеем Потапенко, также известным публике под сценическим именем Потап.

Каменских оповестила фанов, что она "встретила кумира". Именно так было подписано фото.

Оказалось, что кумиром певицы является никто иной, как сам Потап, с которым ранее они состояли в творческом дуэте. Звезда отметила, что снимок был сделан на Новопечерских Липках в Киеве.

Из-за этого снимка пользователи неоднократно в комментариях предположили, что их любимых исполнителей объединяет не только творчество.

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"Ты с ним вместе", "Точно это не случайная встреча, вы вместе, вместе везде, в Италию ездили отдыхать, это больше чем дружба", "Красивые,Потом талантищее.Очень красивая пара", "Сначала кумир, потом фанат, потом 7 месяц беременности, продолжайте в том же духе", "Пусть будут счастливы вместе", - писали подписчики.
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 Теги: Каменских, Потап, фото с

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Сегодня, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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