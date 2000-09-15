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Раздел: Культура  
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Группа Black Eyed Peas обрадовала поклонников новым альбомом

Группа Black Eyed Peas обрадовала поклонников новым альбомом Релиз выйдет уже в следующем месяце.

Группа Black Eyed Peas анонсировала новый альбом, Masters of the Sun, который появится в продаже уже 12 октября, и в преддверии старта продаж порадовала фанатов первым за 10 лет официальным синглом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Плохая же новость заключается в том, что Ферги к коллаборации со своей теперь уже бывшей группой не вернулась.

Сингл под названием BIG LOVE написан в несколько отличном от привычного «олдскульным» поклонникам Black Eyed Peas стиля и затрагивает, как это сейчас достаточно модно, серию остро социальных и политических тем – жестокость полиции, стрельба в американских школах, расовая дискриминация, проблема иммигрантов и так далее.

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Вполне логично, что и всю прибыль от продаж сингла Black Eyed Peas собираются отправить на финансирование общественного движения March For Our Lives, призывающего ужесточить контроль за оборотом оружия в США.
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 Теги: Black Eyed Peas, альбом

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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