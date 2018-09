Группа Black Eyed Peas обрадовала поклонников новым альбомом

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Группа Black Eyed Peas анонсировала новый альбом, Masters of the Sun, который появится в продаже уже 12 октября, и в преддверии старта продаж порадовала фанатов первым за 10 лет официальным синглом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Плохая же новость заключается в том, что Ферги к коллаборации со своей теперь уже бывшей группой не вернулась.Сингл под названием BIG LOVE написан в несколько отличном от привычного «олдскульным» поклонникам Black Eyed Peas стиля и затрагивает, как это сейчас достаточно модно, серию остро социальных и политических тем – жестокость полиции, стрельба в американских школах, расовая дискриминация, проблема иммигрантов и так далее.Вполне логично, что и всю прибыль от продаж сингла Black Eyed Peas собираются отправить на финансирование общественного движения March For Our Lives, призывающего ужесточить контроль за оборотом оружия в США.