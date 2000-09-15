Раздел: Культура
Известную актрису впервые сфотографировали с сыном
Папарацци встретили Рейчел МакАдамс на улице.
В апреле этого года 39-летняя Рейчел МакАдамс впервые стала мамой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
У актрисы и ее возлюбленного Джейми Линдена родился сын, который стал для обоих первенцем. Молодые родители тщательно оберегают свою жизнь от внимания СМИ и редко попадают в объективы репортеров.
Но вчера папарацци впервые удалось сделать несколько кадров Рейчел и ее 5-месячного новорожденного сына во время прогулки по Лос-Анджелесу. На фотографиях молодая мама обнимает своего малыша, а Джейми Линден везет коляску.
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Отметим, что о романе Рейчел МакАдамс и Джейми Линдена заговорили в 2016 году. В мае пара отправилась в романтическое путешествие в Париж, а позже вместе посетила свадьбу друзей.
В апреле этого года 39-летняя Рейчел МакАдамс впервые стала мамой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
У актрисы и ее возлюбленного Джейми Линдена родился сын, который стал для обоих первенцем. Молодые родители тщательно оберегают свою жизнь от внимания СМИ и редко попадают в объективы репортеров.
Но вчера папарацци впервые удалось сделать несколько кадров Рейчел и ее 5-месячного новорожденного сына во время прогулки по Лос-Анджелесу. На фотографиях молодая мама обнимает своего малыша, а Джейми Линден везет коляску.
Читайте также: Группа Black Eyed Peas обрадовала поклонников новым альбомом
Отметим, что о романе Рейчел МакАдамс и Джейми Линдена заговорили в 2016 году. В мае пара отправилась в романтическое путешествие в Париж, а позже вместе посетила свадьбу друзей.
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