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Раздел: Культура  
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Николь Шерзингер продемонстрировала фигуру в платье с разрезом

Николь Шерзингер продемонстрировала фигуру в платье с разрезом Наряд Шерзингер выглядел очень элегантно.

В последнее время, глядя на фото на странице Николь Шерзингер в Instagram, создается впечатление, что она только то и делает, что отдыхает в теплых краях и позирует в бикини, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Однако Николь все же возвращается в Голливуд, активно работает над новыми хитами, выступает на концертах и блистает на светских мероприятиях в изысканных нарядах.

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Так, на днях певица посетила модный показ бренда LaQuan Smith, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Для выхода в свет Шерзингер выбрала сексуальное белое платье с дерзким разрезом до пояса. Откровенно, но в то же время очень элегантно.

Николь Шерзингер продемонстрировала фигуру в платье с разрезом
Николь Шерзингер продемонстрировала фигуру в платье с разрезом
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 Теги: Николь Шерзингер, фото

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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