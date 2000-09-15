Раздел: Культура
Дженнифер Энистон получила интересную роль в сериале
Премьера состоится до конца года.
Стриминговий сервис Netflix выкупил права на новый фильм режиссера Анны Флетчер Dumplin, который будет основан на одноименной книге Джули Мерфи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Главную роль в комедии исполнит актриса Дженнифер Энистон, а компанию ей составят Одей Раш, Даниэль МакДональд, дал Камерон, Бекс Тейлор-Клаус.
В центре сюжета бестселлера - полная девочка-подросток, дочь бывшей королевы красоты. После небольших романтических отношений с привлекательным парнем, она решает доказать всему миру, что может быть не хуже любой модели, и решает принять участие в конкурсе красоты.
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Релиз состоится на Netflix этого года.
Стриминговий сервис Netflix выкупил права на новый фильм режиссера Анны Флетчер Dumplin, который будет основан на одноименной книге Джули Мерфи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Главную роль в комедии исполнит актриса Дженнифер Энистон, а компанию ей составят Одей Раш, Даниэль МакДональд, дал Камерон, Бекс Тейлор-Клаус.
В центре сюжета бестселлера - полная девочка-подросток, дочь бывшей королевы красоты. После небольших романтических отношений с привлекательным парнем, она решает доказать всему миру, что может быть не хуже любой модели, и решает принять участие в конкурсе красоты.
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Релиз состоится на Netflix этого года.
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