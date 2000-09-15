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Раздел: Культура  
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Рианна удивила похудевшей фигурой

Рианна удивила похудевшей фигуройПевица выглядит идеально.

В последнее время образы Рианны, как и ее фигура, постоянно подвергаются критике - надо признать, что певица очень изменилась, впрочем, совершенно не комплексует по этому поводу, передает Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.com.ua.

РиРи набрала несколько лишних килограммов, но не перестала прятать формы, выбирая для публичных выходов откровенные, а иногда даже несколько нелепые наряды. Впрочем, на днях поклонники «барбадосской гордости» очень взбодрились - их любимица, кажется, снова становится той самой горячей, сексуальной и совершенно неотразимой красоткой.

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На днях звезда устроила вечеринку по поводу для рождения своего бьюти-бренда Fenty Beauty в нью-йоркском магазине Sephora, выбрав для этого сногсшибательное платье оттенка фуксии Calvin Klein с воланами и глубоким декольте. Наряд хорошо подчеркнул соблазнительные формы Рианны, ну а яркий сексуальный макияж только усилил wow-эффект.

Рианна удивила похудевшей фигурой
Рианна удивила похудевшей фигурой
Рианна удивила похудевшей фигурой
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 Теги: Рианна, фигура

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